—¿Hacia dónde considera que evolucionará la comercialización de seguros?

—Si bien el broker de seguros y el productor de seguros, es el canal de venta por excelencia en el Mercado Asegurador Argentino, en las últimas épocas, la comercialización está girando en dirección hacia las ventas online o a través de una app. Hoy es fundamental para brokers y productores poder contar con plataformas online en donde los tomadores puedan, además de cotizar sus seguros individuales, consultar sobre el estado de sus contratos con las aseguradoras, dado que el mercado de líneas personales tiende a standarizarse hacia esas plataformas.

—¿Qué parámetros debe cumplir un producto para ser considerado un micro seguro?

—Como característica principal, se destaca que es un producto en principio dirigido a trabajadores de bajos ingresos, como así también a aquellos que trabajen dentro de la economía informal, que tiendan a cubrir aquellos riesgos como por ejemplo accidentes, enfermedades, muertes, desastres naturales, etc, con costos accesibles basado en coberturas limitadas, las cuales resultarían más costosas contratando seguros tradicionales

—¿Cuáles deben ser los canales de comercialización de este tipo de seguros?

—Tanto los brokers como los PAS, para comercializarlos, comenzaríamos con acciones de crosseling de nuestros propios clientes, ofreciendo por ejemplo productos a los cuales se puede acceder a bajo costo, más allá de las tradicionales coberturas para automotores y hogares.

Creemos conveniente que este tipo de productos se pueda ofrecer a través de acciones de contacto a nuestros clientes, como así también de venta a través de canales no tradicionales como son las ventas online incluyendo las app y cualquier otro tipo de plataforma

—¿Cuál considera es la situación actual de la comercialización de micro seguros en Argentina? ¿Existe suficiente preparación y conocimiento de micro seguros en brokers y productores asesores de seguro en Argentina?

—Por lo que tenemos entendido, los Micro Seguros por lo menos dentro del ámbito de AMBA y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no son comercializados asiduamente, dado que todavía prevalece la comercialización de los seguros tradicionales.

Creemos que mucho tiene que ver con la falta de comunicación al mercado de la existencia de este tipo de contratos, lo cual hace que la mayoría de los futuros compradores, desconozca la existencia de los mismos.

Respecto al tema de la preparación y conocimiento por parte de los Productores, como anteriormente expusimos, no hubo la suficiente publicidad respecto a este tipo de coberturas y fueron muy pocas las compañías que difundieron a su canal de venta, este tipo de coberturas.

También, al ser las comisiones por intermediación menos rentables para los PAS, no les crea la necesidad de tener este tipo de productos dentro de su portafolio de negocios.

Nosotros estamos convencidos que al contar entre nuestros productos con este tipo de coberturas, estamos aportando más conciencia aseguradora en la población que actualmente no tiene llegada a coberturas tradicionales

—¿Pudieran los micro seguros representar un incremento en la siniestralidad de las compañías?

—Tratándose de coberturas que, probablemente las compañías asuman en su totalidad (vale decir que no los reaseguren) dependiendo del tipo de coberturas que incluya y en donde se comercialicen, los aseguradores deberán realizar sus cálculos actuariales para que la siniestralidad de estos seguros no provoque desequilibrio en sus carteras.