El empresario de la carne y futuro candidato a gobernador bonaerense, Alberto Samid, encabeza un grupo de 12 ciudadanos que hizo una propuesta ante el Juzgado Comercial Número 5, para la creación de un fondo para pagar los sueldos y cargas sociales de todos los trabajadores en relación de dependencia de las empresas de medios que están en concurso preventivo del ex Grupo Indalo (ahora Grupo Ceibo). No se trata de una oferta por la compra.

Los medios involucrados son el canal de noticias C5N, Radio 10, FM Pop, Mega, Vale y One. Gabriel Len, abogado patrocinador, junto a los doctores Carlos Lancioni y María Elena Acebo Zaballa, aclaró: "El escrito no es una propuesta para comprar los medios del Grupo Indalo, como salió publicado. Se busca formar un fondo solidario con distintos aportantes o un fideicomiso abierto".

La propuesta presentada ofrece dos opciones: "se efectuarían pagos destinados a la adquisición de espacios publicitarios en las condiciones de mercado y que serán depositados anticipadamente en la cuenta judicial que se designe a tal efecto" y/o "otros depósitos se efectuarían como aportes anticipados y deberán ser considerados como créditos preferenciales en los términos del art. 240 LCyQ."

Si bien en este primer paso, no se plantea la intención de compra. Alberto Samid dijo: "Es un grupo de gente muy poderosa, queremos preservar los puestos y tenemos intención de comprar el canal, algunas radios y el diario. Hasta hay un empresario petrolero. Son muchos más poderosos que yo, pero no puedo mencionar sus nombres".

Bae Negocios pudo saber que el grupo inversor lo integran personas de diferente extracción política, económica e ideológicas, además de empresarios de diversos rubros, hasta petrolero. La idea nació hace un mes y se reunieron todos en cuatro oportunidades. El objetivo final es la compra de varios medios del grupo, incluido el diario Ámbito Financiero, por el cual se mostraron interesados.

Si bien la propuesta es de un “fondo solidario”, los aportes podrían ser tomados a cuenta de una futura operación de compra.

Samid es claro: “Si a futuro podemos comprar los medios, queremos que se nos reconozca lo aportado. Queremos impedir que se cercene el derecho de la libertad de expresión. No podemos seguir mirando como los trabajadores no cobran sus sueldos”. Consultado sobre si este fondo se podría replicar en Radio Del Plata, confesó que aún no lo estudiaron.