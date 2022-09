El Foro Alooh Latam, el evento más importante para el mundo Out Of Home (OOH) en la región, realizó su quinta edición en la ciudad de San Paulo, Brasil.

Guillermo De Lella, Gerente General de Alooh, fue uno de los principales organizadores del foro, el cual tuvo más de 400 participantes importantes referentes de 18 países de Latinoamérica.

El evento contó con la presencia destacada de invitados de Portugal, España, Estados Unidos, Reino Unido e incluso Dinamarca y, a su vez, participaron diferentes países latinoamericanos como Chile, Uruguay, Bolivia, Ecuador, nutridas delegaciones de Argentina, Paraguay, Colombia y Perú, por primera vez empresarios de Venezuela, la delegación de México que crece año tras año y la nutrida contribución de Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana y Nicaragua.

Guillermo De Lella, Gerente General de Alooh

Asimismo, la intervención de empresarios locales de Brasil fue sumamente importante, ya que fueron 51 los speakers y 18 los sponsors que brindaron más de 16 horas netas de contenido en las diversas salas, desplegando una agenda intensa que atravesó los grandes desafíos de la industria OOH y recorrió los temas globales: medición de audiencia, OOH y DOOH, convergencia digital, programmatic en DOOH, creatividad y visión de las marcas y agencias, entre otros temas.

Tras dos años sin verse las caras, De Lella manifestó en una entrevista con Totalmedios que, durante ese período, la industria de OOH sufrió "pero en lugar de quedarse, apuesta por la tecnología, los datos, las nuevas habilidades y establece un objetivo más alto: acelerar el crecimiento".

Además, remarcó que para lograr la unión de la industria OOH en América Latina "es imprescindible que las empresas trabajen en conjunto para resolver los desafíos que enfrenta el sector hoy y de cara al futuro. Tanto a nivel regional como en cada país".

Foro Alooh Latam: de qué se trata

ALOOH, es la Asociación Latinoamericana de Out of Home, nació en 2018 y nuclea a 78 empresas miembros en toda la región, trabajando en conjunto con la WOOHO, (World Out of Home Organization) para convertirse en el eslabón fundamental de la articulación global de la industria en Latam.

El Foro Alooh Latam busca impulsar el crecimiento, el prestigio, entretejer redes de negocios, conocer y desarrollar nuevos proyectos hacia el futuro de la industria.

El evento alcanzó su grado máximo de sinergia local en Brasil contando con el apoyo de ABA (Asociación Brasilera de Anunciantes) ABAP (Asociación Brasilera de Agencias de Publicidad) y ABOOH (Asociación Brasilera de Out of Home) que colaboraron para potenciar el rol central que tuvo en la organización la Central de Outdoor de ese país.

Entrega de los Premios Alooh 2022

Foro Alooh Latam: Premios Alooh 2022

Tal como había anticipado De Lella, este año se hizo entrega, por primera vez, de los Premios Alooh, el único concurso oficial de la industria publicitaria del OOH a nivel regional.

De esta manera, empresas, agencias, profesionales y anunciantes tuvieron la oportunidad de promocionar sus producciones en distintas categorías, mostrando a Latinoamérica y el mundo toda su capacidad, talento y casos de éxito.

En esta edición se presentaron más de 150 piezas en 5 categorías y la ceremonia de premiación engalanó la noche central en el Hotel Tivoli Mofarrej, el lujoso lugar elegido por ALOOH para vivir tres días consecutivos de actividades.

El jurado estuvo integrado por Eduardo Perea (Perú), CCO de Etcétera Contenidos, Federico Sforza (Argebtina) Programmatic Director de Dentsu, Luciana Rodrigues (Brasil) CEO de Grey, Antonio Miranda (Perú) presidente de la Asociación de Agencias de Medios de Perú, Christian Schrander (Colombia) Ex Decano de la Facultad de Publicidad de la UJTL, Daniela Cubisino (Argentina) Head of Programmatic de PHD, Ana María Germán (Perú) Gerenta General de Alac Perú, y Lucía Ricaldoni (Argentina) Directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Medios.