En el marco de su plan de mejora continua y con el objetivo de brindar atención de salud segura y de calidad que sitúa al paciente en el centro de todos sus actos, el Sanatorio Güemes ha solicitado la evaluación externa ante el Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud (ITAES).

La misma tiene por finalidad evaluar la calidad de la atención considerando los componentes medico-asistencial-administrativo vinculados al proceso de atención y de satisfacción del paciente, calificando a la institución como un todo.

La evaluación consistió en un proceso riguroso de verificación del cumplimiento de estándares, basados en los protocolos establecidos por ITAES, en el cual los evaluadores analizan y comprueban su cumplimiento a través de entrevistas con los pacientes y el personal, la revisión minuciosa de documentación, el análisis de historias clínicas, la inspección ocular, entre otros.

Como resultado de dicho proceso, el Sanatorio Güemes ha obtenido la acreditación plena por tres años y demuestra su esfuerzo de superarse y ofrecer a la comunidad confianza en los servicios brindados a la vez que impulsa al equipo de salud a perseguir la visión institucional con un enfoque de excelencia.

ITAES es miembro fundador del Programa ALPHA (Agenda for Leadership in Programs of Healthcare Accredition. y se encuentra avalado por la International Society for Quality in Health Care (ISQua).