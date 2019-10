Renace la esperanza, otra vez el local de la histórica confitería Richmond de Florida 468, está vacío y se alquila. Este bar notable que estuvo abierto desde 1917 hasta el 2011 y en 2014 se convirtió en una mega tienda de la cadena Just For Sport, volvió a quedar libre.

Hace dos meses, la caída del consumo bajó la persiana de la tienda de ropa deportiva y hace pocos días, colgaron el cartel de alquiler. La inmobiliaria Paredes Brokers pide $900.000 mensuales, que pueden ser negociables, por este local de 11 metros de frente por 60 metros de fondo, más un sótano. Pero los nuevos inquilinos, deben respetar la memoria de la histórica confitería, algo que no se aclara muy bien.

Hace ocho años, cuando cerró, los vecinos y varias ONG se movilizaron y lograron que la Legislatura aprobara una ley declarando a la Richmond como "sitio histórico". Hoy el edificio forma parte del patrimonio histórico y cultural de la Ciudad, protegido por la ley 1227.

En una dura batalla, en 2012, el juez Fernando Lima emitió una orden de amparo que prohibía vender o hacer algún tipo de obra sobre la Confitería Richmond sin la aprobación previa del Ministerio de Cultura de la Ciudad, en ese entonces a cargo de Hernán Lombardi, hoy titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina. Hubo varias causas en lo contencioso administrativo y en lo penal.