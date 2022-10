Se busca dueño para reabrir un Bar Notable con más de 100 años de historia

Los vecinos de Barracas están contentos. El histórico Bar Notable La Flor de Barracas recupera de a poco, su esplendor. Fundado en 1906, en la esquina de avenida Suárez y Arcamendia, cuenta con un bar y arriba un lugar con 9 habitaciones que funcionaba como hostel. Todo está en alquiler, se busca dueño para un Bar Notable.

La historia de este bar de 116 años es mágica. Cuentan que el payador del pueblo Gabino Ezeiza fue uno de los que vivió en la pensión de arriba del bar, luego convertida en hostel. En esa esquina paraban todos los vecinos del barrio y los amantes del tango que venían desde lejos para refugiarse y amanecer en el bar.

En 2009, Victoria Oyhanarte, hija de Julio, quién fuera ministro de la Corte Suprema, se enamoró del bar y lo compró, también el complejo de nueve habitaciones de planta alta. Lo reabrió en 2010 hasta 2015, año en el que se hizo cargo Carlos Cantini, autor del libro “Café contado. Sobre tus mesas que nunca preguntan” y creador del blog y newsletter Café contado que bucea en la historia de los bares y cafés porteños. A poco de empezar la pandemia, La Flor de Barracas cerró. Durante la pandemia, Victoria Oyhanarte decidió prestarle el bar a Xito Potillo o Pupy quién era el cocinero y experto en guisos y a Ramón Agüero, experto en pizzas y pastas.

Supermercados Día hizo quiso alquilar el bar y su oferta fue rechazada. Foto Gentileza: Pablo Mercau

La Flor de Barracas tuvo una época dura, porque el hostel de la planta alta fue tomado durante dos años y medio y después de una larga lucha, Victoria Oyhanarte logró que la Justicia dictamine a su favor y a fin del año pasado recuperó el hostel. Pocas personas lucharon tanto para volver a ver a este Bar Notable reabierto.

En esta era pospandémica, La Flor de Barracas tiene cartel de alquiler. Victoria define lo que significa ese rinconcito de Barracas: “Amo La Flor, es un lugar que le encanta ser refugio y albergó a mucha gente en estos más de cien años. Sueño con verla reabierta y que pueda seguir trabajando el mismo equipo de cocineros que la hizo brillar. La carta es especial tiene las recetas de Ofelia, quien trabajaba en casa de mi mamá. Me armó una carta con sus platos más ricos, el éxito fue tal que tres recetas están en el libro Bodegones Porteños de Pietro Sorba. Ramón sigue las recetas y le pone una magia inigualable. Es un equipo que vive cerca y ama La Flor”, le dijo Victoria Oyhanarte a BAE Negocios.

Cuenta Victoria que por en este Bar Notable estuvieron desde Hugo Moyano, Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Schussheim, entre otros.

En Barracas, La Flor es un símbolo por allí trasnocharon muchos personajes

La Flor de Barracas tiene cartel de alquiler, la inmobiliaria Smart le busca dueño. “El Bar Notable y su patio Arolas lo alquilamos por $230.000 mensuales y la parte de arriba que tiene nueve habitaciones y puede ser hostel o academia por $250.000. El bar se puede alquilar con llave con el mobiliario y el equipo de trabajo, que son dos cocineros espectaculares y les ofrecemos mantener la carta, si lo desean. Todo es conversable, lo que quiero es que La Flor reabra. Me llegó una oferta para convertir el bar en un supermercado Día y dije que no. No luche tanto para que se convierta en un supermercado”, confesó Victoria Oyhanarte.

Del 11 al 18 de diciembre, el bar Los Laureles y el circuito cultural del barrio organizan la Semana del tango en Barracas y La Flor de Barracas promete participar. En el bar se filmó parte de Fermín, el film que dirigió Oliver Kolker. Este histórico Bar Notable busca dueño, alguien acepte el desafío de reabrir uno de los bares más antiguos de la Ciudad.