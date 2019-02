Cada vez se hace más difícil comprar un auto 0 kilómetro. Hace dos años, en 2017 se necesitaban 11,2 salarios para adquirir vehículos como Gol Trend, Volkswagen Polo, Fiat Argo, Peugeot 208, Toyota Etios o Chevrolet Onix. Ahora se necesitan 15,5 sueldos para el mismo objetivo, según la consultora Invenómica.

Hasta hace no mucho tiempo, los planes de ahorro eran la única puerta de entrada para muchas personas que no llegaban a juntar el dinero en efectivo o no podían financiar cuotas altas. Pero los planes de ahorro se convirtieron en una bomba de tiempo.

La baja en el poder adquisitivo, la suba de precios de los automóviles y la eliminación de los modelos más económicos hicieron que los números de la industria se deterioren. Las ventas caen y parecen no tener piso, algunos estiman que el mercado automotor podría caer a niveles de 2009.

Los vehículos patentados durante enero de 2019 ascendieron a 59.844 unidades, lo que muestra una caída interanual del 50,4%, porque en enero de 2018 se habían patentado 120.558 unidades.

No hay bonificación o descuento que compense las altas subas de precios de la industria. "En 2018 el poder adquisitivo se contrajo un 11% y la perspectiva para el primer semestre de 2019 son poco alentadoras en función de los fuertes incrementos en servicios básicos como luz y gas que inciden en gran medidas en los costos de bienes y servicios. Recién a partir del tercer trimestre se podría observar una mejora del salario real, pero es imposible que pueda recuperarse lo perdido en 2018", advierte la consultora Invenómica.

No hay indicios que muestren una pronta recomposición en las ventas de la industria automotriz.