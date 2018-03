Faltan pocas horas para que se defina si la Selección argentina de fútbol participará o será eliminada del Mundial Rusia 2018. En el mundo de los negocios y en la AFA, ya evalúan las pérdidas, podrían tener un piso de u$s 20 millones y llegar hasta los $s 500 millones. En el primer caso, sería lo que podría facturar con solo jugar, y la segunda opción, es si ganara el Mundial. No son pocos los sectores que encendieron velas a todos los santos y cruzan los dedos para ver un contundente triunfo en el partido frente a Ecuador.

Hasta el grupo Newsan que se animó a lanzar una atrevida promoción en agosto y septiembre desafiando a sus clientes a devolverles el importe pagado $ 18.000 si compraban un Led TV Smart de 50 pulgadas si Argentina no clasificaba, hoy calcula lo que debe devolver. "La idea, como sponsors de la Selección, fue demostrar confianza plena en el equipo, a tal punto que nos arriesgábamos a regalar todos los dispositivos vendidos", explicó Marcelo Romeo, Gerente de marketing del Grupo Newsan. Pusieron a la venta 300 unidades, la primera acción fue del 24 de agosto hasta el 31 y luego repitió la acción durante 24 horas y vendió otras 250 unidades. En total, si Argentina no clasifica, Newsan deberá devolver el dinero de 550 televisores: $9,9 millones.

Pero no es la única marca de televisores preocupada, se estima que si Argentina clasifica las ventas del sector se reactivarán y se confía en que comercializarán 3, 1 millones en 2018. Pero si el equipo de Messi se queda en las gateras, será una muy mala noticia para los fabricantes.



Los sectores más afectados serán: turismo, gastronomía, alimentos y bebidas. Categorías que invierten en acciones de marketing y en publicidad, por lo tanto el sector de agencias también sufriría el impacto. Al igual que los medios de comunicación cuya pauta publicitaria no sería la misma en caso de jugar Argentina en Rusia 2018.



Las consultoras Marketing Registrado y Focus Market estiman que en el caso del turismo, de acuerdo a informes relevados por agencias de turismo, se estima que 60.000 paquetes turísticos se cancelarían si la Selección no viaja a Rusia. Con una tarifa mínima de u$s 8.000 por paquete, que incluye pasajes aéreos y alojamiento por 15 días, el sector se perdería de ganar unos u$s 480 millones.



Si se pone la lupa en Alimentos y Bebidas, gaseosas, cervezas, pizzas, empanadas y picadas, están entre los productos que sufrirán una caída potencial.



Un sector que no pasa por su mejor momento y estima que podría bajar su facturación es el de bares y restaurantes. Y en ese caso, si sería una pérdida, porque muchos invirtieron en mega televisores, pantallas y hasta tenían ideadas promociones para compartir en cada partido de la Selección.



Y si algo faltara, las cadenas de venta de indumentaria deportiva y el sector textil ya están analizando lo que dejarán de ganar si las camisetas de la Selección nacional recién se vuelven a usar en 2022 en el siguiente Mundial de Quatar. Focus Market asegura que cuando la Selección disputa un Mundial las ventas crecen un 25%.