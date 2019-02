Durante un almuerzo celebrado ayer en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), la industria frutícola le elevo un pedido al ministro de la Producción, Dante Sica para que aclare el decreto 128 el cual aumento el mínimo no imponible de los aportes patronales y del cual quedaron fuera de la norma los trabajadores de empaque y cosecha.

"La cosecha y el empaque son dos actividades muy importantes dentro de la zafra de frutas dado que es la mano de obra de mayor demanda", afirmó a BAE Negocios, el presidente de la Federación Argentina de Citrus (Federcitrus), José Carbonell.

El decreto habla también del desarrollo de una actividad principal, la cual en el caso de la industria citrícola es el jugo, pero en otros casos es la producción de aceites para el sector limonero que no sería de la partida.

"Entendemos que es un desconocimiento de la existencia de una oleaginosa no comestible como lo es el aceite de citrus", afirmó Carbonell.

Sucede que Producción quiso distinguir entre los aceites que no querían premiar como es el maíz o la soja de aquellos que si estaban beneficiados. Por ejemplo: maní, colza o oliva. En esa diferencia, el aceite de citrus no existe dado que no es comestible respecto de las frutas puesto que es un insumo industrial.

El sector emitió ayer un documento donde si bien volvió a valorar lo anunciado la semana pasada advirtió que la misma es "insuficiente" y pidió "más medidas urgentes para evitar la profundización de una crisis terminal".