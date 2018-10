“El sistema de representación empresarial está obsoleto (...) sino hay una reconversión del sector, si esto no se acelera, desde el Estado vamos a tener que discutir algunas regulaciones o leyes que empiecen a generar mucho más dinamismo en las cámaras empresariales”, dijo ayer el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y encendió la luz roja en el sector, en el marco del 54° Coloquio de IDEA, que cierra hoy en Mar del Plata.

En una breve conferencia de prensa, que duró 8 minutos, el funcionario sentenció: “Cuando mirás la ley que regula la formación de las cámaras empresariales, tenés cuestiones que hacen al código civil y cuestiones que hacen a la ley de las negociaciones colectivas, que es de 1953”.

Y continuó: “Tenemos que pensar en cámaras empresariales más dinámicas, que sean unidades de vinculación en términos de servicios, que tengan una representatividad firme desde el punto de vista que no esté tan dispersa. A lo mejor, lo que tenemos que hacer es empezar a charlar y a discutir con ellos algún marco legal que permita ordenarlas, tener más información y por lo menos discutir qué servicios o qué cuestiones las cámaras tienen que dar”.

Todo comenzó en la mesa de competitividad, donde Dante Sica fue más lejos y comparó a las cámaras con los sindicatos: “La cuestión sindical es la contracara, están formateados al mismo diseño de la economía. Los gremios son muchos más fuertes por estructuras de financiamiento. Hay sectores que hay un solo gremio”. El planteo del ministro es que “el sistema de instituciones se formateó en base a una economía cerrada, en la que había mucha concentración en los mercados y se generaban formas de representación desiguales, donde las cámaras negociaban la tasa de rentabilidad no en los mercados sino en los despachos”.

Sica detalló que se generaron 1.700 cámaras a nivel sectorial y 500, entre confederaciones. Algunas representan a las Pymes, otras a las multinacionales, otras a las nacionales. “Si yo como funcionario público arreglaba una política, el otro decía que estaba vendido. No era transparente la forma de hacer política pública. Nosotros estamos impulsando un cambio de reglas de juego para una economía mucho más abierta, integrada al mundo y competitiva”, afirmó.

Sin duda, la representación empresaria está en la mira del Gobierno, según hizo saber el ministro. Pero prefirió poner el tema en boca de la sociedad: “La sociedad está exigiéndonos tener una economía más competitiva, porque los cambios tecnológicos llevan a tener más integración, y está poniendo en tela de juicio el formato en que las cámaras se están moviendo. Tienen que empezar a tener una representación distinta, hay que hablar con 1, 2 o 3, hay sectores de cámaras que se diferencian porque los primos están peleados. No es transparente”.

A la hora de calificar a las cámaras no ahorró críticas: “Son débiles en materia de actuación, tienen capacidad, pero no de construcción de política pública. En este cambio que hay que hacer, de cambios normativos, las cámaras tienen un desafío, y mi sensación es que muchos representantes tienen vértigo de enfrentarse a un mundo distinto. No todas las representaciones tienen la velocidad del cambio generacional que está teniendo IDEA”.