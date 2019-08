A pesar de la presión ejercida por la Unión Industrial Argentina ( UIA) y diversas cámaras sectoriales, el Gobierno sostiene un amplio "apagón informativo" sobre las exportaciones, ya que se ocultan buena parte de los datos de las operaciones, bajo el argumento del secreto fiscal y estadístico.

Fuentes industriales señalaron ayer a BAE Negocios que "no sabemos lo que exportamos en detalle, no tenemos las exportaciones producto por producto. Si recordamos que en octubre del año pasado se lanzó el plan Argentina Exporta, esto es una total contradicción, porque no se pueden planificar mercados, productos, si éstos compiten o no compiten".

Técnicamente, el Gobierno no hace pública la información de las exportaciones "cuando hay tres o menos de tres empresas que exportan en un segmento; o hasta tres o menos mercados para un producto", afirmaron fuentes del sector fabril. Este medio pretendió ayer chequear la información con la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP), pero no obtuvo respuesta.

"En esos variados casos de pocos exportadores o destinos, esa información va a una suerte de bolsa y no terminás sabiendo. En cuanto a las importaciones, dan todo pero enmarañado", añadieron desde el ámbito privado. "Es una tontería que haya un dictamen legal de la AFIP basado en la ley de estadística, para preservar la confidencialidad. No hace falta conocer la identidad de los exportadores: de hecho, siempre se publicaron 8 u 11 dígitos".

Tanto la UIA como las entidades sectoriales vienen padeciendo un límite a la información desde mediados del 2017, cuando se produjo el "apagón estadístico".