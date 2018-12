Indudablemente la sequía golpeo a muchos sectores. Uno de esos y quizás el que peor parte se llevo, es la industria metalmecánica. Sobre datos del Indec, en el tercer trimestre las ventas de maquinarias agrícolas tuvieron una caída del 43,5 por ciento. En el global finalizará con una baja del 60% respecto del año pasado. Las empresas apuestas ahora a lo que viene y rezan para que el clima esta vez acompañe de la mano de una gran cosecha que tanto Gobierno y privados estiman será un récord. Pero alertan que si los créditos no bajan las actuales tasas será imposible recuperarse y eso llevará al cierre de las plantas.

Ayer el Banco Central volvió a bajar la tasa de referencia quedando en promedio en un 59 por ciento. En los últimas semanas acumulada una merma de 15 puntos. Sin embargo este aún no se traslada a los bancos.

Desde la consultora Rafaela Capital, su director Fernando Camusso señaló a BAE Negocios "que la baja de tasas es incipiente dado que siguen repercutiendo en el mercado doméstico puesto que hay tasas mucho más altas que el 59% en algunos casos y eso, es un problema".

Si bien se sabe que la tasa es endógena es decir no la pone el Central sino mas bien el mercado con oferta y demanda. Camusso entiende que "sino hay una desinflación en los próximos meses" no bajara la tasa "y ni hablar de que venga un cisne negro en el frente financiero internacional que haga que vuelva a subir el dólar".

Complicado panorama para el sector de maquinarias. Dependerá mucho de la política monetaria que siga desarrollando el Central. Por lo pronto, desde la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), su presidente Raúl Crucianelli reconoció a este diario que "la venta depende un 70% de los créditos que dan los bancos a los productores".

"La falta de esta herramienta complicó a la industria desde mayo pasado lo que hace que terminemos con un 60% de caídas sobre lo visto en 2017", señaló el empresario.

El responsable de Cafma admitió que el contratista es una pieza fundamental en la adquisición de la máquina. Desde la Cámara de Contratistas de la provincia de Buenos Aires, su presidente Fredy Simone advirtió que el sector "está muy afectado por la falta de créditos y más aún con la baja de los costos a la hora de cosechar dado que este no fue a la par del dólar. Esto hace que hoy estemos descapitalizados".

Situación difícil. La industria si bien reconoce que no hubo despidos si se ven cheques rechazados por falta de fondos lo que hace que en algunos casos se corte la cadena de pagos. Lo bueno es que no hubo despidos mas algunos empresarios consultados "esperan con ansias las vacaciones, las cuales durarán dos meses". Es decir que los empleados no volverán a las fábricas hasta inicios de marzo. Para esa fecha ya se sabrá como salió la cosecha de soja y maíz, cultivos que motorizan la inversión.

En definitiva "si hay una buena producción la industria ayudará a que el sector se mueva, si por el contrario la cosecha es mala terminaremos por completo la actividad en 2019 y ni hablar si faltan los créditos", sentenció Crucianelli.