La semana pasada, el grupo agrícola de origen suizo Syngenta completó la adquisición de Nidera Semillas, que pertenecía a Cofco International, por una cifra cercana a los u$s3.000 millones.

La fusión de los negocios de ambas compañías impactará en cada uno de los mercados en donde operan y Argentina no es la excepción. "Esta no es una operación que tenga como objetivo principal lograr ahorros y hacer recortes. Por el contrario, queremos sumar el conocimiento de Nidera a nuestro know how. Vamos a beneficiarnos de su experiencia", explicó a BAE Negocios, Antonio Aracre, director general para Latinoamérica Sur, durante una conferencia de prensa celebrada en las oficinas de la compañía en Vicente López. No obstante, admitió que podrían hacer algunas revisiones en áreas puntuales.

En América latina, Nidera Semillas tiene cerca de 1.000 empleados de los cuales 400 corresponden a su filial argentina. Todos ese personal será absorbido íntegramente por Syngenta.

Con respecto al peso específico que tendrá la incorporación del negocio de Nidera, Claudio Torres, director de semillas de Syngenta Latam, indicó que la nueva organización pasará a ocupar el primer puesto del ránking en soja y la segunda colocación tanto en maíz como girasol.

En la empresa aseguran que el clima de inversiones en el país está mejorando

Syngenta fue adquirida el año pasado por la empresa china Chemchina por unos u$s43.000 millones. Por esos meses, el operador de granos chino Cofco acordó vender su negocio de semillas en Latinoamérica a Syngenta, como parte de sus esfuerzos por reestructurar sus actividades luego de una serie de importantes adquisiciones en el exterior.

Para terminar de formalizar la transacción, sólo falta que las autoridades de competencia de los países en donde operan las compañías den el visto bueno.

Horizonte

Los ejecutivos de Syngenta reconocen que el clima de negocios está cambiando y que el Gobierno de Mauricio Macri está dando señales positivas a los empresarios, que comienzan a redoblar su esfuerzo inversor. "Ya no sentimos que el campo es el enemigo. Ahora nos escuchan", asegura Aracre.

En ese sentido, el directivo indica que la modificación de la actual Ley de Semillas promoverá la competitividad agrícola a través de nuevas tecnologías y eso derramará en las economías regionales con la creación de nuevos empleos.

A nivel global, Syngenta destina un 10% de sus ingresos en investigación y desarrollo de nuevas técnicas de protección de cultivos. En números concretos: son alrededor de u$s1.400 millones anuales.