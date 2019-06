El prestigioso ránking británico The World's 50 Best que elige a los mejores restaurantes del mundo dio a conocer los puestos del 51 al 120. El próximo 25 de junio, recién anunciará en Singapur los mejores del planeta. El reconocido restaurante Tegui, del prestigioso Martín Martitegui, fue elegido en el puesto 68 del ránking mundial.

En la edición 2018, Tegui ocupó el puesto 60 del ranking global y el 11 entre los mejores de Latinoamérica. En 2017, el restó argentino había ocupado el lugar 49 del ranking mundial.

Mantenerse entre los mejores del mundo es todo un mérito. Los que quieran conocer Tegui deberán pedir la reserva con 15 días de anticipación si se busca ir un viernes o sábado.

El menú es 10 pasos y cuesta $4200, sólo incluye agua y café. Si se elige la opción de maridaje de vinos, que incluye ocho copas diferentes, el valor asciende a los $5600. Hasta el año pasado, incluían aguas saborizadas de jengibre, lemon grass y miel, ya no.

Un dato a tener en cuenta es que no venden gaseosas. Entre sus comensales, en general, hay un 80% de extranjeros y un 20% de argentinos.

En noviembre pasado, cuando se dio a conocer el listado de galardonados por The World's Best el menú cotizaba a $2900 y $3900 maridado. Pero la inflación elevó los precios para esta ocasión.

El 25 de junio se conocerán los mejores 50 restaurantes del mundo y luego se eligirán los mejores de Latinoamérica en Buenos Aires. Hasta el año pasado, algunos de los mejores restó argentinos calificados por este ranking eran Don Julio, Mishiguene, Chila, Elena, El Baqueano, Gran Dabbang, Aramburu, Proper y Narda Comedor.

El listado completo del 51 al 120

51. Reale (Italia)

52. Mikla (Turquía)

53. Arzak (San Sebastián, España)

54. D.O.M. (Brasil)

55. Maaemo (Noruega)

56. Relae (Dinamarca)

57. Nobelhart & Schmutzig (Alemania)

58. Sud 777 (México)

59. Burnt Ends (Singapur)

60. Indian Accent (India)

61. Uliassi (Italia)

62. Nihonryori RyuGin (Japón)

63. Florilège (Japón)

64. The Ledbury (Reino Unido)

65. Selfie (Rusia)

66. Core by Clare Smyth (Reino Unido)

67. Astrid y Gastón (Perú)

68. Fäviken (Suezia)

69. Nahm (Tailandia)

70. Saison (EE.UU.)

71. SingleThread (EE.UU.)

72. Aqua (Alemania)

73, Maní (Brasil)

74. Lasai (Brasil)

75. Diverxo (Madrid, España)

76. Momofuku Ko (EE.UU.)

77. Chef’s Table At Brooklyn Fare (EE.UU.)

78. Lido 84 (Italia)

79. Mingles (Corea del Sur)

80. Estela (EE.UU.)

81. Quique Dacosta (Denia, España)

82. Enigma (Barcelona, España)

83. Dinner by Heston Blumenthal (Reino Unido)

84. Attica (Australia)

85. Amass (Dinamarca)

86. Tegui ( Argentina)

87. Martin Berasategui (Lasarte-Oria, España)

88. Lung King Heen (China)

89. 108 (Dinamarca)

90. Alo (Canadá)

91. Sushi Saito (Japón)

92. Harvest (Rusia)

93. La Cime (Japán)

94. Aponiente (El puerto de Santa María, España)

95. Gaa (Tailandia)

96. Belon (China)

97. Vendôme (Alemania)

98. Anne-Sophie Pic (Francia)

99. The Jane (Bélgica)

100. Oteque (Brasil)

101. Brae (Australia)

102. Amber (China)

103.Jade Dragon (China)

104. Cococo (Rusia)

105. Kadeau (Dinamarca)

106. Restaurant David Toutain (Francia)

107. Il Ristorante Luca Fantin (Japón)

108. L’Astrance (Francia)

109. Alcalde (México)

110. Neolokal (Turquía)

111. Chambre Séparée (Bélgica)

112. St John (Reino Unido)

113. Vea (China)

114. La Colombe (Sud África)

115. Per Se (EE.UU.)

116. St. Hubertus (Italia)

117. Epicure (Francia)

118. Ernst (Alemania)

119. Atomix (EE.UU.)

120. Sugalabo (Japón)