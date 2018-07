Telefónica Argentina impugnó la aprobación por parte del gobierno de la fusión de las empresas Telecom con Cablevisión, por posición dominante, al considerarla discriminatoria para el resto de los operadores. Explicó que la fusión aprobada concentrará casi el 60% del mercado de banda ancha fija en el ámbito nacional y hasta el 90% en determinadas ciudades.

En un comunicado, señala que la decisión resulta "profundamente contradictoria" con el objetivo que se ha planteado el país "de ingresar a la OCDE a fin de dotarse con políticas públicas alineadas con las mejores prácticas internacionales". Sostiene que "reafirma un trato discriminatorio para el resto de los operadores, pone serios obstáculos al desarrollo de una competencia efectiva en el mercado de telecomunicaciones y favorece a un operador dominante en el sector".

Telefónica está presente en el país desde 1990, tiene una plantilla de 24.000 trabajadores. Frente a la fusión aprobada sostiene: "pone en peligro las inversiones que requiere el sector y tendrá consecuencias muy serias para el futuro de las telecomunicaciones en Argentina", ya que "no fomenta la competencia y perjudicará a los argentinos que tendrán en muchas zonas del país serias dificultades para elegir libremente qué tipo de conectividad quieren y el precio pagar por ella". El nivel de concentración que la resolución del gobierno argentino permite, "no tiene precedentes en ningún país de la OCDE". Enumera que no se limitará el impacto anticompetitivo de la fusión, ya que por largo tiempo la empresa fusionada será la única que podrá ofrecer paquetes integrados en Argentina.