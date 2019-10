El 95% de las empresas de Silicon Valley "no son rentables", en un contexto que repite la experiencia de fines de los 90 con una tendencia a concentrar la innovación y el desarrollo en pocas compañías, señaló a Télam el vocero global de la tecnológica Zoho, Raju Vegesna.

"La mayoría de las empresas de Silicon Valley están infladas, tienen distorsión y no están trabajando bien; se han concentrado mucho en las finanzas y no tanto en la gente", afirmó Vegesna en un encuentro en el marco de su gira por países de la región.

Agregó al respecto que "el 95% de las empresas de Silicon valley no son rentables, no están bien enfocadas, y si se ven sus papeles públicos el problema es que no serán rentables en el futuro cercano".

Silicon Valley es la cuna de empresas de la talla de Yahoo, Amazon, Adobe, Oracle, Apple, Cisco, Google, Facebook, así como los "unicornios" Lookser, Hassi Corp, Door Dash, Juul Lab, entre otros.

Para Vegesna, cuya empresa fundada en 1996 cuenta hoy con 6.000 empleados a nivel global, "hasta la década de los 60 una compañía tenía un promedio de vida de 60 años y hoy el promedio está en 17 años".

La situación de empresas no rentables, que tienen hoy una valuación superior a los US$1.000 millones, recuerda las burbujas de las "puntocom".