Tito, el auto 100% eléctrico de origen puntano, no deja de sorprender. No sólo es un furor que se posicionó dentro del top 25 de los vehículos livianos más vendidos en el país, sino que sus fabricantes no paran de innovar y sacaron al mercado un modelo "deportivo", una versión 5 puertas que promete alcanzar una mayor velocidad, ideal para su circulación en la ciudad.

El nuevo integrante de la familia creada por la empresa Coradir oriunda de San Luis se suma al ya conocido modelo tres puertas y a Tita, la primera camioneta pickup 100% eléctrica del país, que también agotó las ventas de sus primeras unidades.

De este modo, el auto eléctrico "made in San Luis" avanzó al puesto 22 del ranking general automotriz y sus ventas en agosto superaron a marcas internacionales como Volvo y Mitsubishi.

Por su parte, el auge de la electromovilidad, una mayor conciencia en el cuidado del medioambiente y la oferta en el mercado de vehículos de calidad a menores precios hacen que el camino esté más allanado para el surgimiento de nuevas marcas y un crecimiento de la industria nacional automotriz. Tal es el caso del ex defensor de Newell's Old Boys Leandro "Coty" Fernández que creó GreenGo Módulo, un auto ligero y eléctrico con un 70% de componentes locales.

Tito se puede conseguir en una multiplicidad de colores

Tito deportivo: qué velocidad alcanza

El nuevo modelo de Tito puede alcanzar una velocidad mayor a su versión tres puertas, ya que cuenta con un motor más potente.

Coradir fabricó a Tito 5 puertas con un equipamiento que le permite llegar a los 95 kilómetros por hora, mientras que la versión estándar desarrolla un máximo de 65 kilómetros por hora.

"Si había algo que estaba faltando era esta versión potenciada que es ideal para la circulación en ciudades con avenidas y una población exigente en cuanto a tiempos de traslado y mayores distancias", señaló la empresa puntana.

Nuevo Tito made in San Luis: características

Motor de 7.5Kw y velocidad máxima de 95Km/h

5 puertas

Rodado 13 para más másagarre y estabilidad

Pack de batería para 100km o 300km de autonomía

Chasis de acero y carrocería de chapa autoportante

Batería de Litio de 8 / 21KW

Cierre centralizado a distancia

Levanta vidrios eléctricos

Cámara de retroceso

Pantalla led multimedia

Aire acondicionado

Cuánto cuesta Tito deportivo

Los precios varían, según la versión, al valor oficial del dólar que este viernes se ubica en $160,27. El precio del auto Tipo 5 puertas inicia en USD 18.000,00, es decir unos $2.884.860,00, aproximadamente.

Cómo conseguirlo

La unidad se vende en concesionarias adheridas (movilidad.coradir.com.ar/agencias/) o a través de la página web completando los datos personales del usuario en la sección #QuieroMiTito en https://movilidad.coradir.com.ar/tito/.

Coradir, además, brinda la posibilidad a las agencias de anotarse para poder recibir a Tito en cualquiera de sus colores: blanco, negro, amarillo, verde, celeste, naranja y rosa.

Por otra parte, se pueden buscar los locales oficiales de venta en Mercado Libre que ofrecen a Tito: