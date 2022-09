Con sólo 32 años, el empresario Tomi Karagozian es el director ejecutivo de TN&Platex, la empresa familiar de hilados más importante de Argentina, y que luego de haber cambiado "las reglas del juego", ahora desde allí buscan seguir generando puestos de trabajo desde una visión moderna. Además, considera que el país "tiene grandes oportunidades" en el mundo de la industria.

El treintañero conversó en el marco de #Los25añosdeBAE, en donde reflexionó sobre el futuro del país, y la industria, y cómo eso incide en el negocio de su familia, el cual tiene seis complejos fabriles en seis provincias y da trabajo a 1600 personas. Ahora, se estima que abran tres establecimientos más, en donde apuntan a sumar a 700 empleados.

Tomi Karagozian en diálogo con BAE Negocios por su 25º aniversario.

También es presidente de la Unión Industrial Joven (UIA Joven), desde donde representan al sector e impulsan políticas de inversión, crecimiento y empleo de calidad.

La visión de Tomi Karagozian en la industria

El joven se autoproclama un "optimista", ya que desde su familia se guían "por lo que sentimos y no por lo que algunos dicen". Esa misma visión la trasladan al país. "Argentina tiene grandes oportunidades", señaló en ese marco.

Para Karagozian, "hoy estamos en un momento coyuntural complejo" debido a las necesidades que tiene el mundo en sí. Por eso mismo, confía en que las cosas van a cambiar y mejorar gracias a las nuevas generaciones.

Debido a su trabajo, Tomás recorre distintos lugares del país conociendo los modos de trabajo, innovaciones en el sector y más, y afirma que, si bien él es "industrial", también tiene "preconceptos". "Nosotros somos parte de una generación industrial que respeta mucho a quienes están, que aprende, pero vamos haciendo nuestro propio camino", consideró.

"Queremos conocer el entramado productivo a nivel federal, a nivel sectorial, hablar con los fundadores entender como fundó su compañía, sus problemas y oportunidades", agregó.

En ese sentido, el joven treintañero es consciente de la influencia y el legado de su familia. "Mi viejo y mi abuelo me hicieron textil y la UIA me hizo industrial", sostiene. "Me hizo entender que cuando uno solo defiende su sector, la sociedad y los dirigentes interpretan que está cuidando su bolsillo", afirmó.

Por eso, para él hay que entender que "todos somos parte de un todo", y para eso hay que "salir de la zona de confort" para "empezar a buscar consensos".

Desde TN&Platex afirman que su "mayor orgullo" es generar trabajo, y que debido a los grandes avances tecnológicos, las oportunidades están en ascenso. "Hoy tenemos nuevas herramientas para abrir nuestras fabricas de manera digital para mostrarle a nuestra sociedad como se produce en la Argentina lo que ellos consumen todos los días", sostiene.

Además, considera que es importante la "autocrítica". "¿Por qué damos esa imagen? Capaz es porque nos la merecemos en no haber dedicado tiempo, esfuerzo y dinero en demostrar quiénes somos y qué hacemos", justificó. Sin embargo, Karagozian reafirma que su "mayor orgullo es generar trabajo".