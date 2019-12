Trabajadores de 5 empresas que pasan la Navidad sin cobrar indemnizaciones

Termina un año en el que cerraron 43 empresas por día y miles de trabajadores se quedaron en la calle. Incluso, desde las elecciones hasta la asunción del nuevo presidente, gigantes del mercado despidieron a 1000 empleados para anticiparse a la llegada de la doble indemnización. A la pérdida de trabajo, se suma que varias empresas no pagaron aún sus indemnizaciones y sus empleados pasarán la fiestas sin un plato de comida.

Los 150 trabajadores despedidos del molino harinero José Minetti en Córdoba, después de ocho quincenas sin cobrar sueldos fueron despedidos y aún no cobraron sus indemnizaciones. "A través de un pedido de concurso de acreedores que a la fecha todavía no ha sido aceptado por la justicia, la empresa pretende una reestructuración de la empresa, lo cual implica el despido de la totalidad de los trabajdores", denuncia Valeria una de las operarias despedidas que envía un comunicado.

Las familias de los trabajadores hicieron una campaña para pedir alimentos, juguetes, pan dulce, leche para bebés, pañales y alimentos. Marcharon por las calles de Córdoba y aún no tuvieron respuesta. Toda las familias completan encabezan el reclamo que aún no fue escuchado.

Hace más de un año que cerró el conocido restaurante Clo Cló de la Costanera y sus 80 trabajadores ni recibieron el telegrama de despido. Los dueños Karina Losada y Antonio Reta sólo citaron a los trabajadores para ofrecerles el 10% de lo que les correspondía de indemnización por 30 años de trabajo, a empleados que hace meses ni cobraban los sueldos. Pese a que ante la necesidad, aceptaron, ni eso cumplieron.

Hoy los mozos y gente de la cocina de ese histórico restaurante pasan las fiestas sin una ayuda. Adriana Félix es la mujer de uno de los históricos mozos, Alfredo Ramirez, a través de las redes sociales trata de difundir la situación para ver si alguien los ayuda. Sin respuesta desde hace un año, piden una reunión con el ministerio de Trabajo, a ver si se resuelve su situación.

Hace un mes, SanCor confirmó el cierre de su planta en Tucumán. A 42 trabajadores, les adeudan aguinaldos, aportes jubilatorios, sueldos y todavía no cobraron sus indemnizaciones. Daniel Robles uno de los trabajadores que se convirtió en vocero de sus compañeros contó a BAENegocios: "No tenemos nada para pasar las fiestas, habían quedado en pagar el 50% de las indemnizaciones antes del 19 de diciembre y no cumplieron".

El caso de Cresta Roja, en el que se despidieron y cesantearon a 2000 trabajadores, parece estar más encaminado. Walter Leguizamón es uno de los despedidos que trabajo 22 años en la planta. Cuenta emocionado que el 26 de diciembre los recibe el ministro de Trabajo, Claudio Moroni y en enero, ya tienen una entrevista con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Leguizamón dijo a BAENegocios: "Hace un año que estamos haciendo un acampe en la puerta de la planta, el jueves bloqueamos las puertas e hicimos una olla popular. Le pedimos a Cresta Roja que nos de pollos para tener en las fiestas y no nos dieron. Sólo se acercó el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey, quien nunca nos dejo sólos. Nos ayudó con plata y mercadería para 300 trabajadores".

La lista de empleados que pasarán las fiestas sin cobrar lo que les corresponde suma a los 23 trabajadores despedidos del Club Universitario de La Plata que reclamaron a la Justicia que ordene la venta de las sedes ya que no cobraron sus indemnizaciones. La institución se adhirió a la Ley de Salvataje de Entidades Depostivas y no cuenta con fondos para cancelar las deudas.

El listado de trabajadores que no podrán festejar la Navidad ni el Año Nuevo con un pan dulce y una sidra es largo, estos son apenas cinco casos que ejemplifican la dura realidad.