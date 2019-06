Diputados bonaerenses del Frente Renovador (FR) presentaron hoy un proyecto de ley para que las autoridades provinciales cesen el contrato con Edelap y proceda a la "inmediata intervención judicial para salvaguardar activos, garantizar la prestación del servicio y la continuidad de las fuentes de trabajo", tras el apagón en el corte de suministro eléctrico que afectó a más de 100.000 usuarios durante cinco días en la zona norte de La Plata.

Asimismo, según señalaron en el texto, el gobierno tendrá que "optar entre la defensa de los intereses de la empresa Edelap que ganó dinero encareciendo el servicio y dejando sin luz reiteradamente a los vecinos, o velar por los derechos de los usuarios desamparados que pagan el servicio y viven de corte en corte de luz".

Por otra parte, el jefe de la banca massista, Rubén Eslaiman en declaraciones a la prensa indicó que "no toleraremos el amiguismo de empresas o el siga-siga que no pasó nada. Esto no se soluciona con una multa que tape todo, es necesario garantizar el servicio de luz en forma sostenida".

Hay, de todas maneras, una polémica sobre qué empresa debió mantener el cable de una doble instalación que hubiera permitido reponer el servicio rápidamente cuando se cortó la comunicación eléctrica entre subestaciones. Administrativamente, las subestaciones de Tolosa y City Bell -donde se cortó el primer cable- quedaron en manos de Edelap mientras que la de Dock Sud -que presuntamente controlaba el cable alternativo- es responsabilidad de Edesur.

El proyecto para rescindir el contrato fue presentado ayer por el bloque de diputados del FR en paralelo a la conferencia de prensa que ofreció el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, junto al intendente platense Julio Garro, en la que anunciaron el resarcimiento económico para los vecinos afectados por el corte de energía y una multa inédita con la máxima sanción para la empresa Edelap.

Además, junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, la municipalidad de La Plata anunció que se eximirá del pago de la tasa de alumbrado público a vecinos y comerciantes damnificados como también del impuesto municipal a comercios y pymes afectadas.

Los diputados reclaman que "la provisión del servicio eléctrico en la provincia que se encuentra concesionado por la empresa fue objeto de transferencias en su composición accionaria a favor de la sociedad Desarrolladora Energética S.A", sin que se haya reflejado en "una mejor prestación del servicio" sino "mayores incumplimientos de las obligaciones acordadas en el pliego de bases y condiciones".