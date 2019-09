Luego del impactante veto de Austria al polémico acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ( UE), el Gobierno teme un gran "efecto contagio", especialmente entre los países de Europa del Este. Es así que Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa y Rumania también rechazan el tratado y se suman a los conocidos planteos de Irlanda, Bélgica y Francia.

La información emanada de fuentes oficiales muestra la endeblez del acuerdo anunciado el viernes 28 de junio, a las apuradas y sólo por conveniencia política tanto del Mercosur como de la Comisión Europea. "Toda Europa del Este está en contra, con diferentes matices. No hay un consenso real en la Unión Europea y puede haber un contagio luego del veto de Austria", reconocieron a BAE Negocios en el Gobierno.

En Austria, el Parlamento aprobó una moción que obliga al Gobierno a vetar el acuerdo ante el Consejo Europeo por considerarlo "nocivo", al tiempo que Francia, Polonia e Irlanda emitirán nuevos posicionamientos contrarios. El Partido Socialdemócrata austríaco fue la fuerza política que impulsó la moción, cuya aprobación calificaron como "un gran triunfo para los consumidores, el medioambiente, la protección de los animales y los derechos humanos". Sin dobleces, el partido conservador Partido Popular Austríaco sentenció: "El acuerdo es historia".

Fuentes diplomáticas de la UE informaron que " Francia, Irlanda y Polonia preparan serios cuestionamientos para las próximas semanas, con uno de los ejes colocados en el desastre de los incendios en el Amazonas". Las políticas tildadas de antiambientales del presidente brasileño Jair Bolsonaro pueden dinamitar el acuerdo de libre comercio. En medio de los incendios en el Amazonas, la Comisión Europea advirtió que si Brasil provoca un cambio climático será "complicado" un acuerdo, mientras desde el Gobierno reconocieron el temor a la pérdida del consenso.

Muchos vacíos

A casi tres meses del anuncio político, todavía no existen los listados de desgravación arancelaria de productos, no se conocen las excepciones en el Mercosur, ni el contenido del capítulo de Servicios y compras gubernamentales.

Fuentes oficiales e industriales coincidieron en que estos son algunos de los ejes que no están cerrados, incluso con la férrea oposición de países europeos como Francia, Polonia, Irlanda, Bélgica y República Checa. "Los textos completos de la UE no están. Falta la lista de desgravaciones arancelarias, no sabemos las excepciones en el caso Mercosur; no sabemos los compromisos en materia de servicios ni si hay organismos que harán compras públicas u obras públicas con capital europeo", fue el detalle brindado por técnicos del universo fabril, nucleados en la Unión Industrial Argentina ( UIA).