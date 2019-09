Con el telón de fondo de un cambio cultural que hizo caer el consumo de vino hasta que la crisis lo derrumbó a su mínimo histórico en 2018, cuando se consumieron 18,77 litros per cápita, la industria vitivinícola espera levantar cabeza este año, sin la esperanza de recuperar los puntos perdidos desde 2013, cuando se consumieron 25,6 litros por persona, pero ilusionada con alcanzar los 20 litros per cápita, sentar las bases para un nuevo equilibrio en el mercado interno y establecer un piso más lógico con el consumo en otros países que producen más de lo que consumen.

Mientras los productores enfrentan los problemas habituales por las condiciones climáticas, que este año incluyeron la falta de agua y heladas, el Observatorio Vitivinícola Argentino (OVA) aprovechó el relanzamiento de su página web y la creación de un nuevo logo para presentar en Mendoza un estudio de investigación y análisis con el que pretende brindar herramientas para saber cómo actuar en el mercado y qué están haciendo los competidores.

Al mismo tiempo, y a pocas cuadras, el sector cerró negocios por alrededor de siete millones de litros con compradores de vino a granel en el marco del evento internacional Argentina Wine Busines, lo que sirve para compensar la baja en el mercado interno, aunque en un momento internacional de alta competencia en el que los compradores tiran los precios a la baja.

“Para competir en el mercado internacional hay que bajar los costos e invertir en investigación y desarrollo”, describió a BAE Negocios Ángel Leotta, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). Y agregó: “por un lado hay que ir al riego por goteo y por otro a las labores semi mecanizadas o mecanizadas, pero para tecnificar tenés que tener rentabilidad o fomento bancario porque requiere inversión. Y hoy no paso ni por la vereda de un banco”.

“Hace años nos dijeron que no vamos a tomar todo el vino que hacemos, no vamos a tomar todo el jugo de uva que elaboramos y nos enseñaron que tenemos que ganar mercados y tenemos que hacer lo que nuestro país más necesita, que es exportar y traer divisas a la Argentina. Hicimos los deberes, pero tengamos cuidado, el mercado internacional no es como otros años. Los precios que manejan son de terror, uno empieza a sacar la cuenta y advertir que para tener una reposición hay que tener al menos los mismos valores que la cosecha pasada”, se explayó.

Los compradores internacionales, explicó, “estudian el mercado antes de llegar, saben si necesitás vender, si te sobra vino, si no te sobra”.