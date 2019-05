Uber es legal. Desde la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires revocaron las condenas por el supuesto "uso lucrativo del espacio público sin autorización" y, según señala el comunicado difundido por la misma empresa, definieron que la actividad de Uber no constituye una contravención.

En las últimas horas se conoció la sentencia del 7 de mayo. La nueva decisión revoca todas las condenas impuestas contra Uber Argentina S.R.L. y sus directivos por el supuesto "uso lucrativo del espacio público sin autorización" y confirma la absolución por la supuesta "violación de clausura".

Según señalaron los jueces, la empresa no estaría usando indebidamente el espacio público, por lo que no estaría realizando una actividad lucrativa no autorizada. "Quien circula conduciendo un vehículo por las calles y avenidas libradas al tránsito automotor, con o sin acompañantes, sean estos conocidos del conductor o pasajeros que con él contrataron un transporte", detalla el escrito.

Por otra parte, el comunicado difundido por Uber, detalla que el fallo confirmó la absolución por la supuesta "violación de clausura" de la que se lo acusaba tras continuar prestando servicio luego de que se ordenara el bloqueo de su sitio web. Además, la empresa asegura que, con este fallo, pierde sustento legal la orden de bloqueo de las tarjetas de crédito.