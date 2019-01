Un Boeing 737 de Norwegian está desde hace tres semanas en Irán y el panorama se complica cada vez más porque los días pasan y no encuentran solución.

El avión volaba de Dubai a Noruega con 192 pasajeros cuando tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Shiraz, al suroeste de Irán, el pasado 14 de diciembre. Los pasajeros fueron embarcados al día siguiente en un vuelo que continuó en otro avión a Oslo, pero la aeronave se tuvo que quedar allí para ser arreglada por sus problemas técnicos, una vez que los ingenieros de la compañía llegaran a la ciudad.

Allí la historia comenzó a complicarse. El avión es estadounidense y sus piezas no pueden ser vendidas a Irán por las sanciones que el gobierno de Donald Trump le aplicó a ese país. Así las cosas, los repuestos no pueden llegar y, por ende, el avión no se puede reparar, por lo que hace ya tres semanas que quedó en Irán varado.

Norwegian, que atraviesa problemas financieros, también enfrenta un inconveniente grande porque nadie se hace cargo de las pérdidas de ese avión parado y tampoco tiene fácil solución. Consultado por AFP, el vocero de la compañía, Andreas Hjornholm, se limitó a aclarar que "estamos trabajando en varias opciones para volver a poner el avión en marcha, y en este momento estamos esperando a que nuestros técnicos puedan prestar servicio al avión y que funcione".