Un día después de las elecciones, el lunes 28 de octubre vuelve la leche Armonía a las góndolas. Se trata de la segunda marca de La Serenísima que fue la estrella de los Precios Cuidados pero luego fue retirada y reemplazada por La Martona.

Ernesto Arenaza, gerente general de La Serenísima, contó las razones por las que tuvo que retirar una de las marcas favoritas de los sectores de menores recursos. Sostuvo: "Se atrasó mucho la actualización de precios y llegamos a perder $6 por litro. Fue un agujero negro".

"El precio del litro de leche La Serenísima es de $49,50 y Armonía costará 10% menos. La Martona que está en Precios Esenciales sale $35,80, pero aunque termine el programa, nosotros tenemos un pacto de caballeros y mantendremos el mismo precio hasta que asuma el nuevo Gobierno. No nos parece ético sacar el producto de la góndola", adelantó Arenaza. En este nuevo relanzamiento de Armonía se sumarán más productos como manteca, crema y leche en polvo.

Arenaza opinó sobre el futuro del programa que mantiene congelado los precios de la canasta básica: "Estamos a la espera que se defina la elección. Una vez que asuma el nuevo Gobierno, vamos a ver que hacen con el sector. Nunca han resultado estos congelamientos. Si es por un tiempo acotado sí, pero si es durante mucho tiempo, la industria corre peligro, porque le quitan capacidad para generar margen. Si se alargan van en contra de la producción y del abastecimiento".

"En nuestros 90 años, nosotros nunca apedorramos un producto. La calidad siempre la defendimos", dijo clarito el gerente general.

Sobre el resultado de las PASO, el gerente general de La Serenísima señaló: "No me sorprendió el resultado, sí la cantidad de votos obtenidos. No necesitamos nada ni de este Gobierno, ni del próximo. Sólo necesitamos previsibilidad y una visión de negocio que contemple a la industria, al consumidor y al productor. Si no se cuida al tambero, puede haber un quiebre de stock futuro en las góndolas, debe tener acceso al financiamiento. Argentina tiene un atraso de 15 años en la inversión en los tambos".

Más de una vez reiteró: "Esperemos que el próximo Gobierno sea sensato. Todos sabemos lo que puede pasar si volvemos a lo anterior. Los últimos cuatro mandatos no tuvieron resultados ni para un lado, ni para el otro".