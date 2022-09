Un ex jugador de fútbol apuesta a la gastronomía francesa en Recoleta

Una de las principales cuadras del barrio de Recoleta recobra de a poco su glamour. Presidente Roberto M. Ortíz entre Guido y Quintana sumó una nueva propuesta, la marca francesa Gontran Cherrier abrió su quinto local en Argentina. Ocupa el local de al lado, de lo que alguna vez fue el restaurante Lola. La apuesta es del ex jugador de fútbol Renato Civelli.

En esa calle, frente al cementerio de Recoleta, está el histórico bar La Biela fundado en 1950, ubicado en la esquina de Ortíz y Quintana. Al lado, la tradicional Munich fue reemplazada por El Club de la Birra, que cuenta con otro local en Caballito. Y lo que alguna vez fue el Café Victoria, luego The Embers, hace unos años se instaló La Parolaccia. En mitad de cuadra está el ex Hotel Etoile abandonado desde hace varios años, al igual que su teatro. Los vecinos piden que se venda o alquile y los responsables prefieren no hacer nada.

Desde hace varios años cuando comenzó la construcción del edificio Decó Recoleta by Armani, desarrollado por ABV, todos esperaban ansiosos la apertura de alguno de sus tres locales. Finalmente el jueves inaugura formalmente la boulangerie francesa Gontran Cherrier. Un local de 450 metros cuadrados entre vereda, piso, entrepiso y subsuelo. Con toque parisino, puede recibir a 160 comensales.

La cadena creada por Gontran Cherrier, cuarta generación de panaderos franceses, tiene más de 60 locales en todo el mundo. Desembarcó en Argentina en 2019, de la mano del ex jugador de Banfield, Renato Civelli, quién vivió ocho años en Francia y andaba en busca de una marca francesa. Intentó traer Paul, pero las autoridades francesas desaconsejaron invertir en Argentina. Cuando Gontran vino a la Argentina, se lo propuso y en seis meses todo estaba en marcha.

El primer local de Gontran Cherrier abrió en 2019 en Palermo

El primer local lo abrió en Palermo en noviembre de 2019, el segundo fue en septiembre de 2021 en Belgrano, en febrero de 2022 abrió en Mercado de los Carruajes y en junio de este año en La Alianza Francesa. La segunda apertura de este año es en Recoleta. En sociedad con su hermano Luciano Crivelli, también ex jugador y Marcelino Herrero Vargas.

“La inversión del local de Recoleta es de 300.000 dólares, en los cinco locales ya invertimos más de 1,8 millones de dólares. Me preguntan por qué invierto en Argentina y respondo que desde que tengo uso de razón nunca es el momento indicado. Básicamente invertimos en Argentina porque es el país donde nacimos y donde queremos vivir. Uno invierte y no es algo sólo económico. Mi actividad como jugador de fútbol se terminó hace un año y medio y tenía que encontrar otra actividad. Hay que trabajar mucho, es difícil explicar a un francés que tenemos tantos dólares y que no le puedo enviar el fee”, contó Renato Crivelli.

El secreto de Gontran Cherrier son sus materias primas que llevan el sello de calidad francés “Label Rouge”. Todos sus productos se hacen con la harina Foricher y la manteca Isigny Sainte-Mère. “Cada vez que importamos 9.000 kilos de manteca nos dura 8 meses y de harina importamos 22.000 kilos y nos dura 6 meses. Soy de Pehuajó, zona de campo, estoy tratando de traer la semilla que tiene más proteína y si encuentro un molino chico que nos pueda sembrar, queremos tener nuestra propia harina argentina. La diferencia es que las harinas de acá le podes poner entre un 50 y 70% de agua, en cambio a las francesas un 90%. La manteca tiene una mayor materia grasa y el gusto es diferente”, explicó el responsable de la marca francesa en la Argentina.

Entre las propuestas ofrecen el “Le Parisien” (un pain au chocolat, un croissant, un café o té y un exprimido de naranja) y “Le Naturel” (un tartine con palta, queso crema y huevo, un café o té y un exprimido de naranja). Su selección de viennoiserie incluye infaltables croissants, pains aux raisins (hojaldre relleno de crema pastelera y pasas de uva rubias) y chaussons de manzana (hojaldre francés relleno de compota de manzanas); y la sección de pâtisserie deleita con scons, lingotes, éclairs, financiers y macarons.

Paracenar o almorzar, las propuestas son pissaladière (masa quebrada a las finas hierbas con cebolla caramelizada, anchoas y aceitunas negras), la quiche lorraine (masa brisée con panceta y queso), la baguette Nordique (rellena de salmón ahumado, cream cheese con ciboulette, palta y rúcula) y la pasta seca con ragú de hongos (portobellos, hongos de pino y champiñones con tomate y crema), entre otras.

La apuesta es fuerte, en el local de Recoleta hacen los laminados, tienen cámara de frío y en el subsuelo hacen gran parte de la producción. En 2023 verán si abren otro local en Argentina o piensan en cruzar las fronteras. La cuadra de La Biela renace.