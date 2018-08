Hace poco más de un año, tres ex alumnos del Cardenal Newman, el mismo colegio del que egresó el presidente Mauricio Macri, se unieron para formar el fondo de inversión Alba Capital Partners que cuenta con mayoría de capital extranjero, de origen estadounidense y europeo.

Luego de una intensa búsqueda en la que analizaron noventa empresas, adquirieron la mayoría del paquete accionario de Sidaco Telecomunicaciones, empresa encargada de diseñar y construir torres de telecomunicaciones y A1 Torres, que cuenta con 29 torres que dan servicio a redes de internet y rastreadores satelitales.

Si bien no dieron a conocer el monto de la compra, explicaron que "Invertiremos u$s30 millones en diseñar y construir 400 nuevas torres para dar servicios de transmisión de voz y datos para compañías de celulares, en los próximos cinco años. Néstor Oistaczer, quien fuera el propietario de Sidaco, ahora será accionista y gerente general de ambas empresas", contó a BAE Negocios, Mario Santarelli (ex CFO del Grupo Medanito) de Alba Capital Partners. Los otros dos argentinos integrantes del fondo son Juan Lucena (ex director Deutsche Banks Latin America Private Equity Group) y Guillermo Lanusse (ex CFO y director de Lo Jack).

El próximo paso es continuar con las charlas con las tres operadoras de telefonía celular para cerrar acuerdos. Pero las ambiciones de este fondo no terminan acá: están ultimando los detalles para concretar la adquisición de dos empresas más, una de servicios de outsorcing y un laboratorio farmacéutico.

El fondo de inversión sigue en la búsqueda de empresas medianas, que requieran una inversión entre u$s10 millones y u$s50 millones. Mario Santarelli, uno de los integrantes, aclaró que "no invertimos en firmas para hacer un desguace, queremos entrar en compañías que estén creciendo y también evaluamos comprar subsidiarias de empresas internacionales. No queremos una compañía que este complicada financieramente, buscamos una empresa que tenga potencial para poder incorporar capital, estrategia y management".