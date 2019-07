Hace tres días, un repartidor de Glovo que debía entregar una pizza sufrió un accidente en la vía pública. Mientras lo ayudaban y llamaban al SAME, el joven seguía en el píso y sangrando, desde Glovo, sólo se preocupaban por el pedido. La noticia se conoció por twitter y la empresa sacó un comunicado dos días después. Sólo reconoció el error, pero no se disculpó.

El diálogo fue el siguiente: Glovo preguntó: "Cómo se encuentra el pedido. Está en buen o mal estado para poder ser entregado". A lo que el repartidor respondió, "no lo sé, no me puedo levantar". La respuesta de Glovo fue pedirle que espere un momento y luego le dijeron: "Ernesto, me podrías mandar una foto de los productos por favor?". El joven respondió "no puedo moverme".

Sin importar el estado del joven, la empleada de Glovo insistió: "Es parte del procedimiento, por favor, tendrías que mandar la foto para cancelar el pedido". Ante la insistencia, el joven reiteró: "Imposible moverme".

Cuando se conocieron los mensajes por medio de Twitter la respuesta fue inmediata, por parte de los usuarios criticando a la aplicación. El mensaje de Yanina Otero @yayanina tuvo 58.300 retweets, las veces que fue compartido. Mientras 107.000 personas dijeron que aprobaban esa publicación.

“La prioridad de la compañía es la seguridad de los repartidores”, dijo la empresa

El mensaje original de Otero, enviado el sábado a la noche fue: "Hace un rato socorrí a un repartidor de pizza que lo atropelló un auto. Mientras yo llamaba al Same, el hombre tirado en el piso y sangrando avisaba a la app que había tenido un acccidente. Lo único que le importaba a ellos era el estado de la pizza. Perverso es poco".

Glovo, la app que desembarcó en Argentina en enero del año pasado y ya cuenta con 140 empleados y 6.000 repartidores, así los diferencia la empresa, tuvo un gran crecimiento en el país. "Argentina es el tercer mayor mercado para Glovo a nivel global", aseguró la empresa.

Dos días después del accidente, emitió un comunicado: "Glovo lamenta el accidente de un repartidor en Argentina y está colaborando con las autoridades locales para determinar las causas del evento". Recién en un segundo párrafo señaló: "La compañía reconoce su error en el manejo de este caso específico, ya que los protocolos de acción internos no se cumplieron correctamente".

Y continuó diciendo: "La prioridad de la compañía es la seguridad de los repartidores. En el caso de un accidente, el primer paso del protocolo es confirmar el estado de la persona y comunicarse con el servicio de salud en el menor tiempo posible". Algo que la empleada de Glovo no respetó, pese a que se tomó el tiempo de consultar como seguía el procedimiento.

Para finalizar la compañía dijo "Glovo inició una investigación interna para aclarar las razones por las cuales las acciones establecidas no fueron aplicadas correctamente al momento de recibir la comunicación del accidente de un pasajero". Como cierre: la persona que pidió la pizza, se acercó abrió la caja de la moto y se la sirvió.