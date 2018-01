Esta nueva herramienta gratuita apunta a todos aquellos usuarios que no estén familiarizados con mercado de capitales. El piso para entrar también está pensado para que no sea necesario desembolsar una gran cantidad de dinero: el mínimo para participar es de de 1.000 pesos o 100 dólares, y no hay tope máximo. El sistema, además de poseer una interfaz amigable, permite diversificar la cartera para invertir en fondos, bonos y acciones, pero solamente aquellos que operen en el país.

Una vez registrado en la app Plus Inversiones, el usuario puede ver los precios del mercado -en caso de no ser cliente de la aplicación posee una demora de ‘15-, crear una lista de inversiones favoritas, recibir alertas de mercado e informes, conocer tu perfil de inversor, contar con el asesoramiento de especialistas. Antes de concretar una operación, el sistema avisa al usuario el costo de la comisión de la compra o la venta.

El simulador de perfil es una de las características más interesantes para aquellos que son ajenos al mundo de las finanzas. A través de una serie de preguntas, la aplicación logra obtener un perfil de inversor del usuario que puede ser: conservador, moderado y agresivo; y ante cada posible inversión que no vaya a coincidir con el perfil del usuario, la aplicación realiza una alerta.

Plus Inversiones es una nueva herramienta que utiliza a la tecnología como trampolín para poder equiparar oportunidades y que cualquiera, ya sea con una gran o mínima inversión, pueda entrar en el mercado de capitales y obtener la misma rentabilidad.

El CEO de la división Financiera del Grupo Consultatio, Cristian López, presentó la nueva aplicación que apunta a captar al inversor retail para lograr que en dos años alcance al 15% del negocio de la compañía. “Mayormente las personas ahorran en dólares o ladrillos y queremos mostrarles que hay otras opciones para cuidar mejor sus ahorros e incluso darles valor”, añadió durante la presentación.

Requisitos y seguridad para ingresar en el sistema

Para dar de alta el perfil, es necesario contar con una cuenta bancaria para asociarla y transferir desde allí el dinero. Además, la aplicación solicita una foto de una constancia del origen de los fondos, una factura de un servicio y una del DNI que, una vez ingresado, se valida con los datos de la AFIP para evitar fallas de seguridad.