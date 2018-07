Se avecina un semestre difícil para el turismo uruguayo debido a la complicada situación económica de Argentina y la diferencia cambiaria. Tanto la Cámara Uruguaya de Turismo como el subsecretario de dicha cartera, Benjamín Liberoff, indicaron que probablemente el factor dólar -que se apreció más en Argentina que en Uruguay, lo que en términos de precios relativos encarece al país vecino- afecte la llegada de argentinos, en especial de clase media.

En diálogo con El País, Liberoff informó que los datos del turismo receptivo del primer semestre del año muestran prácticamente una paridad tanto en visitantes como en ingreso de divisas respecto al mismo período de 2017. Sin embargo, en mayo y junio se registraron variaciones negativas en la comparación interanual.

"Todavía no tenemos una situación que amerite una luz roja, lo que no quiere decir que efectivamente no se vea con preocupación. Estamos muy atentos a ver qué es lo que pasa pero sí consideramos que pueda haber un impacto negativo en los sectores pertenecientes a la clase media y baja de Argentina", explicó.

El escenario económico argentino sufrió un notorio deterioro desde el segundo trimestre del año, producto de la fuerte devaluación que hizo más notorios los desequilibrios macroeconómicos que aún no ha podido corregir la administración de Mauricio Macri. Las proyecciones de crecimiento se han ajustado sistemáticamente a la baja.

La economista de PwC, Matilde Morales, repasó que de los 1.976.583 visitantes que recibió Uruguay entre enero y mayo (últimas cifras oficiales), un 71,7% fueron turistas argentinos, y que en base a los índices de tipo de cambio real bilateral elaborados por PwC "es un hecho que la competitividad precio" frente a Argentina "se ha deteriorado en los primeros meses de 2018".

Sobre este punto, el director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Christian Daude, dijo al comparecer en el Parlamento que "es importante tener en cuenta que es muy temprano para saber dónde va a estar el tipo de cambio real bilateral en unos meses" y no se puede adelantar su impacto en el turismo.

Según PwC la competitividad precio frente a Argentina cayó a una tasa del 8,7% en los primeros cinco meses del año en términos interanuales. "En este caso, el encarecimiento relativo de Uruguay se explica por la fuerte suba del dólar en Argentina (32% en este periodo), lo cual superó el efecto en sentido contrario ejercido por la inflación", explicó Morales.

Quien fue más pesimista respecto al futuro del sector fue el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martínez, que aseguró a El País que la diferencia del tipo de cambio perjudicará la llegada de argentinos y coincidió con Liberoff en que el mayor impacto será sobre los visitantes de clase media.

"Viene el argentino que tiene su casa acá y que tiene un nivel económico medio alto. Lo que se pierde es la clase media, que se va a retraer y que es la que suele ocupar todo el sector de hotelería y pequeñas casas", comentó Martínez.

Por el contrario, el director general de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Luis Borsari, mostró una visión más optimista y sostuvo que confía en que los argentinos lleguen al país por la fidelidad que mantienen más allá de la situación que atraviesa su economía.

"Van a venir como vinieron siempre, se ajustarán más el cinturón y listo. De 111 años de historia que tiene Punta del Este, en 107 los argentinos fueron abrumadora mayoría en el balneario. Siempre les costó venir y siempre vinieron", sentenció el jefe departamental. Igualmente, coincidió en que habrá una afectación por la diferencia cambiaria en los turistas de nivel socioeconómica más bajo.