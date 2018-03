Las vacaciones de más de quince días, ya forman parte de la historia argentina. Sólo el 12% de los argentinos vacacionará por más de una quincena, según datos de una encuesta a 4.812 turistas locales realizado por AlquilerArgentina.com. El 48% se tomará vacaciones de 7 a 14 días, mientras que el 40% restante lo hará por menos de siete días.

Este es el tercer verano en el que se repite la tendencia de acortar las vacaciones por un tema de costos. Sólo uno de cada diez argentinos puede disfrutar de más de quince días fuera de su casa, el resto busca precios y achica gastos para llegar a la semana o a la quincena, con suerte.

Judith Gómez Pereyra, Jefa de Marketing del sitio de alquileres temporarios AlquilerArgentina.com, explica desde cuándo se dio este cambio de hábitos. “Desde el verano de 2015-2016 la gente ya no se toma vacaciones por más de quince días. La razón principal es económica, y se suma que varios preferían aprovechar los feriados largos antes que invertir en unas vacaciones en alta temporada”.

Si bien el 91% de los encuestados tiene pensado hacerse alguna clase de escapada, el 44% de los argentinos que no saldrá de vacaciones se lo atribuye a que no puede pagar los precios que se ofrecen. A la hora de proyectar los gastos, el 53% piensa conseguir lugar para cuatro personas por menos de $1.500 la noche; el 36% puede pagar entre $1.500 y $2.000 y sólo un 11% puede pagar más de $2.000. Para conseguir esos valores, es indudable, que los hoteles no son la mejor opción. Según el estudio, el 37% busca cabañas, el 27% departamentos y el 21% casas.

El top 5 de destinos más consultados por los usuarios de AlquilerArgentina.com es llamativo. El que promete ser el favorito es la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz, mientras Monte Hermoso es la segunda ciudad costera más consultada. Los que prefieren el Sur, ubican en tercer lugar a Las Grutas, mientras que el 4º puesto es para la tradicional ciudad de Mar del Plata. “Antes preferían Mar del Plata o Gesell, ahora buscan más Monte Hermoso. Los que antes iban a Bariloche o San Martín de los Andes, ahora prefieren Las Grutas, porque tiene mar y una corriente de agua más cálida que Mar del Plata”, explica la responsable de marketing.

Pero los potenciales veraneantes ya están sacando cálculos de dónde ajustarán sus salidas este verano. “Todos tienen una estrategia para ahorrar, el 73% buscara alojamientos en oferta y el 27% confiesa que no va a gastar en salidas y que la única opción que tiene para salir de vacaciones es elegir destinos cercanos”, puntualiza la encuesta.

Vacaciones compartidas

“La nueva tendencia que comenzó a verse desde hace dos temporadas, para poder ahorrar más y no privarse de un descanso, es salir de vacaciones entre dos familias o más. Por ejemplo, una casa para 4 personas en Villa Carlos Paz puede costar $2.000, mientras que si van dos familias, una casa para ocho ronda los $3.500”, explican desde AlquilerArgentina.com.

Al ahorro en alojamiento hay que sumarle los gastos de combustible compartido y las compras en supermercados, que abaratan gastos. Si bien es difícil de calcular, los expertos aseguran que salir de vacaciones entre dos familias permite un ahorro en gastos de un 40% en promedio.