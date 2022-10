Valenita, la única empresa de productos para el mermaiding en Argentina

Convertirse en una sirena es un sueño que muchos pequeños quisieran hacer realidad. Fue así como Johanna Kevorkian emprendió con la única empresa de venta de cola de sirena que existe en Argentina.

“La marca Valenita surgió a fines del 2016, a partir de que mi hija de 4 años me dijo que le gustaría ser una Sirena”, detalló a BAE Negocios. Kevorkian comenzó a buscar el producto en diversas plataformas, pero no tuvo suerte, la cola de delfín o sirena no se conseguía en Argentina, por lo que decidió emprender y apostar a un nuevo negocio.

Emprender en el mermaiding

Lo que comenzó como un simple pedido de una pequeña, se terminó convirtiendo en un producto único en el país. “No tenemos competencia, ya que somos los únicos fabricantes. El producto está protegido para su réplica, tanto la marca como los diseños y modelos industriales, como nuestro modelo de utilidad, que superó la patente de EE.UU.”, específico la emprendedora.

El conjunto de nado, que trata de unos pies específicos de nado a modo de cola de sirena, más su revestimiento, está realizado con “un 50% con materia prima nacional y el otro 50% con materiales importados”. Con el aumento de la inflación en los últimos meses, los costos de los insumos aumentaron y repercutió directamente en el valor del producto final, pero con el furor que tuvo el mermaiding (nado de sirena) en las redes sociales en las últimas semanas, las consultas sobre el producto aumentaron.

Johanna junto a su hija

“Si bien ya teníamos adultos interesados, algunos más aparecieron consultando sobre las colas de sirena para adultos”, dijo Johanna a BAE Negocios. “Ya estamos viendo de empezar en conjunto con otras personas a promocionar el mermaiding, específicamente con instructores de SSI”, agregó.

Valenita, la única empresa argentina que vende colas de sirena

Los principales productos que venden en Valenita apuntan principalmente a niñas y niños de 6 años en adelante, aunque también cuentan con talles de adultos. En el 2020, la emprendedora siguió apostando a la venta de productos para promocionar el mermaiding y abrió su primer tienda en Capital Federal en el barrio de Villa Crespo, además de continuar las ventas por medio de las redes sociales.

Local ubicado en Av. Córdoba 4490, Villa Crespo

Johanna específico que las ventas se intensifican en "Navidad, ya que el regalo de Papá Noel es muy importante para los niños, esa fecha es sin dudas la mejor para nosotros". Después, las fechas claves de venta son: reyes, día del niño, los meses de enero y febrero, luego durante el año la venta es bastante pareja.