Nace un nuevo jugador en la industria del entretenimiento. La compañía de contenidos estadounidense Viacom, dueña de Telefe entre otras señales, firmó una alianza junto a la empresa local RGB Entertainment, para desarrollar de manera conjunta actividades teatrales, espectáculos, recitales, ferias y otras actividades de entretenimiento en vivo.

Llevarán la sitcom de Casados con hijos al teatro y harán itinerante La peña de Morfi

En exclusiva, Gustavo Yankelevich, uno de los fundadores de RGB, explicó a BAE Negocios el potencial de esta alianza. "Viacom tendrá la prioridad en todos los proyectos que hagamos. Produciremos por proyecto y si les parece interesante lo haremos juntos. Si dicen que no, y a nosotros nos parece viable, lo haremos solos. Pero tendrán la prioridad de acompañarnos en todo lo que hagamos", señaló.

Ambas compañías generan contenido y "comparten la misma visión sobre el talento y los valores que quieren destacar dentro de la industria", explican en Viacom. Y agregan que "a partir de este acuerdo, sentarán las bases para consolidar su visión y potenciar el alcance de los principales entretenimientos en Argentina y en el resto de Latinoamérica".

Para dimensionar lo que comprende este acuerdo, Yankelevich explicó: "Todo lo que sea show en vivo que tenga que ver con Telefe o no. Pueden ser ferias o espectáculos itinerantes como, por ejemplo, La peña de Morfi. Hace rato que trabajamos juntos, pero hasta que no terminara de firmarse no queríamos empezar con nombres o títulos".

Uno de los primeros espectáculos que harían en conjunto podrá ser la versión teatral de Casados con hijos. La sitcom es una de las cartas más fuertes de la programación de Telefe. Su primer capítulo fue emitido en abril del 2005 y el último, el número 215, en abril de 2006. Sin embargo, siguen emitiendo las repeticiones con un muy buen nivel de rating.

Si bien en el mercado se asegura que estará lista para las vacaciones de invierno de 2020 y que todo el elenco original está dispuesto a subir a escena entre junio y agosto en el Gran Rex, desde RGB son más cuidadosos con los detalles. "La intención y el interés está, pero todavía no hablé con Guillermo Francella, que está afuera. Florencia Peña está con nosotros en Cabaret, así que sólo sería cuestión de combinar horarios", dijo Yankelevich.

El significado de esta alianza es claro para uno de los hombres que más conoce de televisión en la Argentina. "Viacom es un jugador muy grande para cualquier actividad, que haya tomado la decisión de sumarse, es importante. De la misma manera que tiene un área de cine donde se producen entre 8 y 10 películas al año nacionales de la mano de Telefe, esta es un área no explorada por Viacom. Es una decisión muy importante para la actividad y la industria", contó Yankelevich.

La empresa nacional podrá trabajar con su nuevo socio o sola como hasta ahora

El acuerdo quedó sellado con la firma de Gustavo Yankelevich y Víctor González como fundadores de RGB Entertainment y del lado de Viacom, Darío Turovelzky, a cargo de contenidos globales y de Viacom International Studios y el director de operaciones Guillermo Campanini.