Viajar sin pagar hotel: las vacaciones en motorhome son furor y casi no hay disponibles para alquilar en el verano

A la hora de salir de vacaciones, algunos tratan de alejarse de todo. Quieren estar lejos de los centros turísticos repletos de gente en las playas, en los lugares para comer. Para los que tienen ese perfil, nada mejor que alquilar un motorhome y tener libertad. Este año encontrar uno para alquilar en el verano es una muy ardua tarea, la mayoría están reservados hasta fines de marzo.

Hasta antes de la pandemia, los extranjeros eran los que más buscaban este tipo de vehículos para vacacionar. Luego del 2020 los argentinos se animaron y optaron por buscar motorhomes. Fue tal el furor que las principales empresas que los alquilan, que tienen experiencia y trayectoria, ya no tienen más disponibilidad. Plantean que para asegurarse el alquiler, como mínimo hay que reservarlo a mitad de año, incluso confiesan que ya tienen reservas tomadas para el verano 2023-2024.

Cristian Torlasco es un argentino que vivía en Estados Unidos y siempre se preguntaba por qué no se usaban muchos motorhomes en Argentina. Creó su empresa y comenzó a alquilarlos hace 20 años. Hoy tiene 12 disponibles que ya alquiló para todo el verano. “Explotó la demanda, nos contacta hasta gente que nunca en su vida se subió a un motorhome. No tenemos más para alquilar hasta fin de marzo. El argentino alquila un promedio de 10 días, en cambio, los extranjeros alquilan como mínimo tres semanas, quieren conocer todo. Los esperamos en Ezeiza, los llevamos a nuestra sede en General Pacheco y hacemos la entrega y les permitimos dormir ahí para descansar. Los ayudamos con el itinerario y les damos consejos, por ejemplo, de dónde no ir. Bariloche, Rosario y Mendoza son las únicas ciudades donde algunos han tenido problemas de inseguridad”.

Cuánto cuesta ir de vacaciones en un motorhome

La infraestructura del país ayuda y hay muchos lugares para hacer noche o acampar. La libertad de poder frenar en cualquier lado, sin tener la reserva previa del hotel es impagable. Torlasco cuenta que tiene cuatro tamaños diferentes. Hasta 14 días, los precios van de los 90 dólares diarios a los 150. De 15 a 21 días, los valores ascienden de 80 a 140 dólares diarios. Si van más de 22 días, los valores van de 70 a 130 dólares. Pueden hacer hasta 200 kilómetros libres por día. Si superan los 31 días de alquiler, el kilometraje es ilimitado. Los más económicos no tienen agua corriente, el resto tiene todas las comodidades. Pueden cruzar a Chile o Uruguay. El costo del seguro va de los 10 a los 20 dólares diarios y tiene un extra único de 120 dólares si viajan al exterior.

La alta demanda de motorhome se repite en cada una de las empresas consultadas. Las principales operadoras comparten un grupo de WhatsApp donde se consultan si alguien tiene disponibilidad y coinciden en que todo está rentado.

Salir de vacaciones sin pagar hotel

Oscar Miron y su hijo Gabriel tienen una histórica empresa que alquila motorhomes. No dudan en contar: “Hasta fines de marzo o abril no tenemos ninguno para alquilar. Los servicios se planifican con mucho tiempo. El costo diario va desde los 80 a los 200 dólares, incluye 200 kilómetros diarios y si el tiempo de alquiler es mayor a un mes, el kilometraje es ilimitado. Tenemos varias bases de recepción y entrega en Salta, Mendoza, Bariloche, Calafate y Ushuaia. Cuando los entregan en alguna base lejos hacemos promociones para alquilar con entrega en Buenos Aires”.

Viajar en un motorhome es tener la vida solucionada. Cuentan con heladera, freezer, agua fría, agua caliente, parrilla, calefacción, los más grandes hasta tienen aire acondicionado de 12 wats que permite que funcione sin estar enchufado y paneles solares. Algunos motorhome llevan una carpa que se puede armar en el techo con todos los enseres para acampar. Un dato no menor es contar con la asistencia 24 horas y poder cruzar a los países limítrofes.