La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, encabezó un encuentro de mujeres contra el narcotráfico, donde apuntó contra las gestiones peronistas en la provincia. "Cada vez que voy a un barrio en el conurbano profundo y me encuentro con una mamá que tiene miedo que su hijo se convierta en soldadito del paco, me pregunto: ¿Durante 25 años no se enteraron de nada? ¿Esos que durante 25 años no hicieron nada, nos van a cuidar? No, ellos no van a cuidar a nuestros hijos", sostuvo.

Vidal se expresó de esta forma al participar de un encuentro con mujeres que luchan contra las drogas en el Club Afalp, de Ciudad Jardín, partido de Tres de Febrero. "No da igual hacer las cosas bien que hacer las cosas mal, no es lo mismo enfrentar a las mafias que mirar para otro lado y ser cómplice, no hace falta gritar y ser prepotente para dar la pelea", subrayó Vidal, que se puso al frente de la campaña de Cambiemos en el principal distrito electoral del país.



Y continuó: "Sé que es una tarea que va a llevar tiempo pero en esos barrios y con esas mujeres, a las que miramos a los ojos, el día que nuestro gobierno se termine las vamos a poder seguir mirando a los ojos porque saben que dimos la pelea".