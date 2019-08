La compañía Vista Oil & Gas Argentina concretó hoy su segunda colocación de Obligaciones Negociables (ON) en el mercado local por un total de US$ 50 millones, a una tasa de 8,50% anual en dólares y con vencimiento en 2022. Según afirmaron, la petrolera recibió ofertas por un total de US$ 67,5 millones

El financiamiento conseguido a través de esta colocación se utilizará para invertir en capital de trabajo de sus operaciones de producción de hidrocarburos en la formación de Vaca Muerta. Además, se suma a la salida al mercado de acciones norteamericano, donde Vista realizó una oferta primaria a US$9,25.

"Fue una gran colocación para Vista. Los inversores que no pudieron entrar en la emisión de la semana pasada no quisieron quedar afuera en este segundo tramo y es por eso que hubo una gran cantidad de órdenes de suscripción", comentó Claudio Porcel, Chairman y CEO de Balanz, encargada de la colocación.

Y agregó que "sumado al enorme potencial de crecimiento que tienen las compañías que están desarrollando Vaca Muerta convalidó una excelente tasa para la compañía, comparada con la de las últimas emisiones llevadas a cabo en el mercado local”.

A comienzos de semana, la empresa del ex presidente de YPF, Miguel Galuccio, concretó una primera colocación por otros US$50 millones, a una tasa de 7,88% anual en dólares y vencimiento en 2021.