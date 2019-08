Vista Oil & Gas, una de las principales operadoras de la formación neuquina de Vaca Muerta, informó hoy que se presentó a los tribunales federales contenciosos administrativos competentes para demandar la nulidad del decreto 566/2019, que la semana pasada dispuso congelar por tres meses el precio de los combustibles y el barril de crudo.

En una carta enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la petrolera de Miguel Galuccio solicitó en forma cautelar "la inmediata suspensión" de los artículos 1° y 4° del decreto, "que impusieron precios máximos a la venta de petróleo crudo en el mercado local y la obligación de abastecerlo".

La resolución que congeló el precio de los combustibles por tres meses- en el sector ya la denominan "morenismo light"- golpeará a todas las empresas de hidrocaburos del sector, pero en especial a quienes extraen el petróleo. La medida freeza el precio en los surtidores en base al barril Brent a U$S59 y el dólar a $45,19 -valores del viernes 9 de agosto pasado-, perjudicaría seriamente las finanzas de la empresa.

"La medida del Gobierno dinamitaría los balances" afirmaron fuentes de la compañía a BAE Negocios en el momento en el que el Ejecutivo realizó los anuncios. De esta manera, la acción judicial se justifica con el objetivo de evitar que "se consumen los perjuicios que dicho decreto tendría sobre las operaciones y los resultados financieros de la sociedad y su grupo".

El conflicto no termina ahí. La disputa entre el gobierno y las petroleras, que tomó forma de "apriete" cuando desde el Estado amenazaron con aplicarles la Ley de Abastecimiento a las compañías, tiene varias batallas que la precedieron, entre ellas, la de Gastón Remy, el CEO que encabeza las operaciones en el país de Vista Oil y que era el nexo con la administración de Mauricio Macri, y el presidente de la compañía Galuccio. Remy habría pedido que el costo del congelamiento lo paguen las refinadoras y no las petroleras. El "no" de la Casa Rosada no solo determinó el enojo entre Remy y Galuccio, sino un golpe de KO para Vista.

Por otro lado, la nota enviada a Sarmiento 299 estima que la producción estimada de Vista fue de 32.800 barriles de petróleo equivalentes diarios en los primeros 19 días de agosto, de los cuales el 65% fue petróleo crudo. Agrega, además, que en julio los niveles productivos habían sido de 28.561 barriles diarios, a partir principalmente del desempeño en la concesión de explotación no convencional Bajada del Palo Oeste, en Neuquén.

La compañía anticipó que la producción estimada de agosto está 33% por encima de la de abril de 2018, cuando comenzaron las operaciones de Vista en la Argentina. "Se estima que la producción total de shale oil de dicha concesión colocaría a la sociedad como el segundo productor de Vaca Muerta, con un promedio estimado de 7.970 barriles de crudo por día para los 19 primeros días de agosto", resaltó la nota.

Emisión de deuda

Diez días antes de la devaluación del 25%, Vista Oil & Gas realizó dos colocaciones de Obligaciones Negociables (ON) por US$50 millones cada una a una tasa de 7,88% anual en dólares y vencimiento en 2021 y otra a 8,50% con vencimiento en 2022, respectivamente.