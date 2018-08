Ayer a las seis de la mañana, cuando los casi cien trabajadores del supermercado Walmart llegaron a la sede del shopping DOT encontraron las persianas bajas y se enteraron que cerraba definitivamente. Lo mismo ocurrió en doce sucursales de cercanía; cinco Walmart Supermercado y siete Chango Más de Capital Federal, que en total suman otros cien empleados.

La explicación de la multinacional estadounidense es que el local del DOT de Saavedra abierto en 2009, nunca ganó dinero, pero este último año y medio, todo empeoró. Además, comunicó que las doce tiendas de cercanía fueron vendidas a la española DIA%.

La cadena de supermercados que desembarcó en el país en 1995, pasa de tener 106 locales a 91, de los cuales 31 son hipermercados Walmart -que tienen entre 5.000 y 10.000 metros cuadrados de salón de ventas- y 52 son Chango Más, de 3.000 metros cuadrados promedio. Con el cierre y venta de sus trece locales se retira casi por completo de la Ciudad de Buenos Aires, donde apenas le queda un local en avenida Constituyentes y General Paz, el segundo hipermercado que abrió en el país.

Juan Quiroga, gerente de Relaciones Institucionales del grupo Walmart, explicó a BAE Negocios las razones del ajuste de la compañía. "El cierre del local del DOT es porque nunca ganó plata, pero la situación en la compañía empeoró el último año y medio, donde directamente no ganamos dinero. En 2015 ese local perdió $19 millones; en 2016 $25 millones; en 2017, las pérdidas llegaron a $40 millones y sólo en este primer semestre llevábamos un déficit de $25 millones. En total, desde su apertura perdimos u$s21 millones, esperamos un tiempo pensando que iba a mejorar, pero ya no hay chance. La estructura de costos era muy alta, tuvimos que rescindir el contrato de alquiler".

Entre los doce locales que vendió Walmart a DIA% figuran los ubicados en Cabildo y Manuela Pedraza; Honorio Pueyrredón y Juan Bautista Alberdi, en Caballito y el de Ramón Falcón, detrás de la Basílica de Flores, entre otros. Quiroga explica que "hicimos una prueba piloto desde 2009, pero el formato de cercanía no es nuestra expertise. Tiene una demanda y muchos desafíos logísticos que no podemos afrontar. Queremos concentrarnos en las grandes superficies. En noviembre, abriremos otro Chango Más en Moreno. Walmart no está en crisis ni se va del país"

Sobre el futuro de los 200 trabajadores, que aún no recibieron su telegrama de despido, el gerente de Walmart dijo que "el acuerdo es que DÍA% reabsorba 50 empleados, nos interesa poder reubicar a 50 más porque tienen perfiles con muchos años y buenos resultados y los 100 restantes, nos tenemos que sentar a hablar porque nos queda una sola tienda en la Ciudad. El resto está en Avellaneda, San Justo, Lanús o San Fernando. Habrá que ver si les interesa ser reubicados, sino les ofreceremos acuerdos de desvinculación por el 130% de la indemnización que les corresponde".

Ajuste general

El ajuste llegó a todos los jugadores del sector y Quiroga asegura que tiene que ver con el nuevo perfil de consumidor: "Por un lado, empezamos a competir con el canal mayorista y con el canal asiático, que al no tener el nivel de presión fiscal que tenemos nosotros, puede trasladar esa diferencia a precios. El consumidor cambió y mira muchos los precios, no tiene un horizonte claro en sus gastos personales, no sabe cuánto le puede quedar de resto. Las ventas se concentran en almacén y en harinas, no en proteínas. Priorizan las marcas propias".