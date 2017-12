El grupo energético argentino YPF vendió una participación minoritaria en su negocio de electricidad a General Electric.

GE obtendría una participación del 25% de YPF Energía Eléctrica, en una primera etapa, mientras que el fondo Blackstone recibiría un 24% del negocio en una segunda instancia, dijo una persona cercana a la negociación. La operación ascenderá a los u$s1.000 millones.

YPF retendrá el control operativo, dijo la persona, que pidió que no se revelara su identidad ya que las conversaciones son privadas. La empresa estatal quiere expandir su negocio de oferta eléctrica en Argentina, el tercer mercado de Latinoamérica en tamaño, mediante la suma de socios.

La junta de YPF trató ayer la aprobación del acuerdo. La operación estará sujeta a la autorización del regulador del Gobierno. Se espera que la venta se cierre el próximo año. Los representantes de YPF, con sede en Buenos Aires, rehusaron hacer comentarios. GE no respondió de inmediato a correos electrónicos y llamadas en las que se solicitaban comentarios. Blackstone no quiso comentar por teléfono mientras que Lazard, que está trabajando con YPF en el acuerdo, no respondió de inmediato a las llamadas de Bloomberg.

Las medidas de YPF para crecer en el sector eléctrico siguen a la decisión del presidente de Argentina, Mauricio Macri, de poner fin a los subsidios al consumo de electricidad, que sus predecesores habían apoyado durante más de una década. Los subsidios congelaron los precios que las compañías eléctricas podrían cobrar, incluso cuando la creciente inflación elevó sus costos, lo que provocó pérdidas para las compañías eléctricas.

Desde que asumió el cargo en diciembre de 2015, Macri ha autorizado subidas en la tarifa eléctrica de al menos un 400%, dejando claro que los consumidores tendrán que pagar el precio de mercado por la electricidad. Este mes, los clientes residenciales en el área de Buenos Aires pagarán hasta un 57% más por su electricidad.

La producción eléctrica de Argentina de 37 gigavatios es inferior a los 129 gigavatios de Brasil y los 63 gigavatios de México. YPF genera alrededor del 4% del suministro a la red eléctrica de Argentina y quiere elevar la cifra al 6% a fin de 2018. YPF ya instala con GE turbinas en las provincias de Tucumán y Neuquén.