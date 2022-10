A dos años del desalojo en Guernica, organizaciones sociales y familias afectadas cortarán el Puente Pueyrredón

A dos años del aniversario del violento desalojo llevado a cabo por efectivos de la Policía Bonaerense en un predio ubicado en la localidad de Guernica, el Polo Obrero, junto a varias organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera y a las familias afectadas, realizaran mañana un corte en el Puente Pueyrredón, en demanda de la entrega de lotes sociales y la creación de un banco de tierras destinadas a familias carenciadas.

Bajo la consigna "Tierra para vivir", los movimientos territoriales de izquierda, junto a los vecinos desalojados, concentrarán a partir de las 10 de la mañana en el acceso al puente que une al municipio de Avellaneda con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Mañana hacemos una movilización acompañando a las víctimas de los desalojos que desde hace dos años vienen pugnando por un puñado de tierra sin respuesta por parte del Gobierno bonaerense de Axel Kicillof", señaló a BAE Negocios, el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

Según advirtió el dirigente piquetero, entre los reclamos al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, figuran "la entrega de lotes sociales y que haya una política de banco de tierras destinadas a asistir a las personas que no pueden acceder a esta".

"Lo que le pedimos al Gobernador es lo que dijo que tenían, 92 mil lotes sociales, de los cuales no entregó ninguno y no sabemos que es lo que hicieron con esas tierras", señaló Belliboni, quién consideró que "hay gente que tiene una enorme necesidad y no obtiene respuestas a sus demandas.

En esa dirección, el dirigente de izquierda precisó que en el último tiempo ha ido en aumento la cantidad de familias sin viviendas y denunció que la semana pasada hubo "otro enorme desalojo en Pontevedra, porque la necesidad es enorme".

Indicó, además, que el diputado bonaerense Guillermo Kane del Frente de Izquierda y los Trabajadores, presentó en la Legislatura provincial, un proyecto de ley de Emergencia de Tierra y Vivienda, el que afirmó "que fue totalmente ignorado por el Gobierno", entre otras razones, porque "la Comisión de Tierra y Vivienda de ese cuerpo, que encabeza la diputada Patricia Cubría", mujer del líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, "no se reunió nunca".

Vale recordar que el violento desalojo realizado en la madrugada del 29 de octubre de 2020 por efectivos de la Policía Bonaerense, operativo que fue encabezado por el ministro Sergio Berni (Seguridad), afectó a tres mil familias, las que, según Belliboni, no han obtenido ninguna respuesta a sus demandas.