El jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó que el presidente Mauricio Macri firmó el veto de la ley aprobada esta madrugada que le pone un límite al aumento de tarifas.

"La ley ya está vetada, porque es una ley irresponsable. No respeta el mandato constitucional: no es facultad del Congreso fijar tarifas. Va en contra del federalismo y atenta contra las provincias. Eso no lo podemos permitir", enfatizó el funcionario.

Tras ser aprobada en el Senado por 37 votos a favor y 30 en contra, el funcionario sostuvo que se trata de una "ley irresponsable" y remarcó que "ya se sabía" que la iniciativa iba a ser vetada por el Presidente.

Pasadas las 2:30 de la madrugada, la cámara alta convirtió en ley la iniciativa de "emergencia tarifaria" tras un extenso debate en el que expusieron 51 senadores.

Esa norma retrotrae las tarifas a noviembre de 2017 y dispone que los aumentos no superen el índice de variación salarial para usuarios residenciales y el de precios mayoristas para las pymes.

También, dispone que las empresas del sector energético deberán devolver lo que se cobró de más hasta el momento.

Además, el jefe de Gabinete aseguró que en el Gobierno "no estamos de acuerdo con el doble discurso de los gobernadores".