A lo largo de los cinco meses de campaña electoral, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, no ha dejado de hacer anuncios que apuntan a la creación de nuevos ministerios en caso de alcanzar una victoria en octubre que le permita cruzar el umbral de la Casa Rosada.

Ya desde el origen de su nominación, Fernández trajo bajo el brazo la intención de crear un Ministerio de la Mujer que apunte a ponerle un freno a las "situaciones de violencia de género, femicidios y discriminación", pero además, idea que vino acompañada de la intención de devolverle a las secretarías de Trabajo y Salud su anterior rango ministerial.

El Ministerio de la Mujer tendría entre sus objetivos poner freno a la violencia de género

Fue en el marco de otro encuentro mantenido con miembros de la comunidad científica en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que el dirigente porteño prometió volver a "crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación" porque según dijo "eso es darle importancia al futuro de la Argentina".

"Volverá el Ministerio de Cultura", pregonó semanas más tarde el ex jefe de Gabinete, autoreconocido "consumidor de la cultura", quien alentó la idea de que el Estado le deberá dar "al creador" cultural las "garantías y hacer que sean reconocidos sus derechos".

No conforme con estos anuncios, en un encuentro con integrantes de la UIA que tuvo lugar en su búnker de calle México al 300, Fernández dejó en claro que en un eventual gobierno suyo, tanto las industrias y las pymes, junto al campo y la minería, serán las encargadas de avanzar en la reactivación de la económica.

Pero además, los empresarios dejaron trascender que durante la extensa charla que se extendió por más de dos horas, el ex funcionario nacional les habría prometido convertir la Cancillería en un "ministerio de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales".

Más cercano en el tiempo, durante su visita a la provincia de San Juan, el vencedor en las PASO decidió mandarle una fuerte señal a los empresarios mineros al incluir una reunión con ellos en su agenda de campaña.

Sabido es que Argentina afrontará en los próximos años la cancelación de pagos de la deuda externa, lo que obligará al futuro gobierno a generar dólares contantes para tal fin; es en ese contexto que el candidato estaría dispuesto a realizar una fuerte apuesta a la extracción de minerales, creando para ello un Ministerio de Minería itinerante.

Trabajo, Salud, Cultura y Ciencia y Tecnología recuperarían su rango ministerial

"Celebro lo que ha hecho San Juan, que es explotar los minerales sin desatender el interés social de las comunidades aledañas", subrayó Fernández, quien hizo la salvedad de que "si no hiciéramos eso, seguramente no estaría a favor de la minería", porque "me importa mucho la vida de los que están cerca de donde los minerales existen".

Otro dato significativo que arrojó la visita a la provincia cuyana, fue la inclusión entre los integrantes de su comitiva a la arquitecta y ex vicegobernadora de Santa Fe, María Eugenia Bielsa, cuyo nombre suena para ocupar un futuro ministerio de Hábitat.