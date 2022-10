"A mí no me corren más": con tono de campaña, Macri lanzó su nuevo libro

El expresidente Mauricio Macri lanzó una serie de definiciones en el marco de la presentación de su segundo libro, "Para qué", un evento que agrupó a las principales figuras del Pro en el auditorio de La Rural. Durante el evento, el líder opositor planteó la necesidad de "tomar decisiones drásticas" una vez en el Gobierno, con el objetivo de "dar un viraje mucho más violento hacia la confianza".

Con una dinámica similar a la de su primer libro, “Primer tiempo”, Macri estuvo acompañado durante la charla por Pablo Avelluto, el exministro de Cultura de Cambiemos, y editor del texto. Durante poco más de dos horas, el fundador del PRO narró algunos de los puntos más salientes de su autobiografía: la gerencia de Boca Juniors, su secuestro y las gestiones en CABA y Nación.

"Nosotros no pudimos manejar las expectativas", fue una de las autocríticas que realizó Macri durante su paso por la Casa Rosada. En ese contexto, aseguró que "la confianza (en Argentina) se terminó el 17 de agosto de 2019", luego de la victoria del Frente de Todos en las PASO. Sobre este punto, aclaró: "Yo no le eché la culpa a la gente (luego de las PASO), solo dije lo que iba a pasar y lamentablemente tuve razón".

En relación con el gobierno de Alberto Fernández, advirtió que "esta gente está dejando una bomba 100 veces peor a la que dejaron en 2015". Por este motivo, afirmó la necesidad "de dar la batalla" contra el "populismo", al que calificó de "contagioso" y "amenaza global".

De hecho, volvió a afirmar que el populismo "es un invento argentino", y explicó que una de las razones para escribir el libro es "dar al mundo las pistas por donde hay que ir" para enfrentarlo en un panorama en dónde "la gente quiere más cambio y más libertad".

En este sentido, planteó una serie de lineamientos para una futura política de gobierno. Uno de los puntos más importantes fue la necesidad de privatizar Aerolíneas Argentinas. Para él, con esos fondos se podría “tener la mejor red de trenes del mundo. Eso serían millones de puestos de trabajo para todos. ¿Dónde está la prioridad? ¿Dónde mierda están las prioridades?”, disparó.

“No me corren más. Ningún progre me puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más. No va más”, remarcó el expresidente de Boca Juniors. En esa línea, apuntó que “los únicos que se salvaron con el discurso del Estado son ellos”, a quienes acusó de "apropiarse de cachos del país".

En las primeras filas estuvieron presentes el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich y la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, entre otros.

En cambio, no estuvieron por ejemplo Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica; quien había marcado diferencias con Bullrich y Macri en las últimas semanas; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el diputado radical Facundo Manes. Consultada por BAE Negocios sobre la ausencia de las principales figuras del radicalismo, Bullrich le restó importancia: "Vi a casi todo el mundo".

Asimismo, la exministra de Seguridad descartó la posibilidad de que el evento haya sido el lanzamiento de la candidatura de Macri: "No especulo con nada, creo que solo fue el lanzamiento de su libro", comentó a este medio. En términos similares se expresó Luis Brandoni, otro de los asistentes: "La candidatura no la iba a anunciar, por las dudas, no es el momento".