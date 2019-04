La CGT, las dos CTA, los docentes de Ctera, gremios y organizaciones sociales participaron hoy de una masiva movilización contra las políticas de Gobierno en el centro porteño y varias ciudades del interior del país, bajo la consigna "por la unidad, producción y trabajo argentino".

En Buenos Aires, los manifestantes se concentraron en las inmediaciones de Plaza Miserere y se dirigieron hacia el Obelisco con el objetivos de que se produzcan cambios en la política económica del Gobierno Nacional.

"Mauricio Macri está llevando adelante un desastre económico y, por eso, convocamos a un paro de todas las regionales de la CGT para el 11 de abril. Necesitamos que paren los despidos y la inflación y el reclamo se ve reflejado en esta marcha multitudinaria", describió el secretario general de la CGT Pablo Moyano en diálogo con Crónica TV.

Además, explicó que "el Gobierno no escucha y como el Gobierno no cambia el rumbo, nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de defender a los trabajadores".

En el mismo sentido, el secretario general de la CTA Autónomo, Pablo Micheli, advirtió sobre la posibilidad de un paro total. "Entendemos que después de hoy tiene que salir el paro nacional antes de fines de abril. Hay condiciones para un paro contundente en la Argentina", manifestó.

"Los trabajadores tienen miedo de parar y quedar sin empleo. Sin embargo es más fuerte la necesidad de mostrar el rechazo a esta política económica", señaló en diálogo con FM Milenium.

Igual que Moyano, se quejó: "Con el Gobierno no hay diálogo, hablar con el secretario de Trabajo (Lucas Fernández Aparicio) es sacarse la Lotería. Hay una situación de ausencia de diálogo sistemático del Gobierno".

Por su parte, el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, abogó por la unidad de los gremios y la modificación del modelo económico de Cambiemos: "Estamos con la esperanza de que hoy se inicie una nueva etapa de articulación que estamos tratando de llevar adelante con los otros gremios. Le costó bastante a una parte del sindicalismo movilizarse".

En declaraciones a FM La Patriada, aseguró que hubiera preferido que la movilización hubiera coincidido con un paro nacional y bregó: "Ojalá el Gobierno entienda que el camino de la reestructuración del modelo económico es el único posible para tener sobrevida. Esperamos que Mauricio Macri dé un volantazo con el modelo económico que nos quiere imponer".

Héctor Daer, en tanto, había afirmado que "la organización sindical es la única herramienta que tenemos los trabajadores para defendernos. En un contexto donde el Gobierno está del lado de los empresarios siempre, tenemos que estar más fuertes y unidos que nunca".

En el resto del país

En consonancia con las manifestaciones de protesta que se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires, distintos gremios participaron de concentraciones, marchas, y actos en el interior del país con el mismo reclamo.

En la ciudad de Córdoba los gremios industriales junto con la CGT Nacional y Popular Rodríguez Peña realizaron una marcha con cánticos contrarios a la política económica implementada por el Gobierno nacional.

La Unión Obrera Metalúrgica ( UOM) y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) entregaron al gobernador Juan Schiaretti un documento para solicitarle que interceda ante el presidente Macri reclamando políticas de protección.

El documento critica las políticas que "ajustan a los trabajadores, desmantelan a las grandes empresas y pymes argentinas, desestabilizan la economía y profundizan la pobreza".

En la plaza Agustín Tosco se realizó un acto del que participaron organizaciones sindicales, sociales y políticas.

Mientras tanto, en Rosario se llevó a cabo una marcha integrada por gremios como recolectores de basura, municipales, dragado y balizamiento, camioneros de Santa Fe, Obras Sanitarias, CCC, Movimiento Evita y CTEP. También hubo cortes de calle en distintos puntos de la ciudad, en Casilda y en Villa Gobernador Gálvez.