Aún herido por la derrota que le propinó María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fenández criticó duramente a la Gobernadora y, en un intento por descalificarla, recordó una publicidad utilizada en la campaña, en la que se le preguntaba a los electores a quién de los dos por entonces candidatos le confiaría el cuidado de sus hijos, que terminó por hacerlo caer en una nueva incorrección política.



El ex jefe de gabinete afirmó que, antes que dejarle sus hijos a Vidal, prefería dejarlos al cuidado del cuádruple femicida Ricardo Barreda, el odontólogo de La Plata que asesinó a su mujer, a su suegra y a sus dos hijas a tiros, en un caso que conmovió al país en 1992 y abrió un primer debate sobre el machismo en la sociedad argentina, que contaba con un sector que celebraba los crímenes, en particular el de la suegra. "Se acuerda que ( Cambiemos) hacía una publicidad que decía: ¿A quién le confiaría a sus hijos usted?: a Vidal o a (Aníbal) Fernández; yo, sabés a quién no se los confío: a ella. Después veo con el resto que se yó, por ahí se los dejo a Barreda, pero a ella no, olvídate", dijo textualmente. Fernández, además, descalificó al presidente Mauricio Macri al que calificó de "farsante" e "impresentable", al tiempo elogió a Alberto Fernández resaltando que tiene un discurso "impecable" que "le da en la matadura" al oficialismo. De todo lo que dijo, de todos modos, quedó en aire la comparación entre Vidal y el femicida platense, que le valió varias respuestas. Consultada por la frase, la propia Gobernadora afirmó que "habla más de quien lo dijo que de mí". Vidal tuvo esta breve respuesta, antes del acto partidario en Mar del Plata, que compartía con el presidente Mauricio Macri, a quince días de las PASO en busca de la reelección de ambos. La diputada nacional Silvia Lospennato, del interbloque Cambiemos, fue una de las primeras en salir a responderle: "Los argentinos decidimos dejar atrás el machismo y la violencia de género, tanto la física como la simbólica. Las mujeres merecemos respeto. Esa horrible comparación habla mucho más de Aníbal Fernández que de María Eugenia". Laura Alonso, a cargo de la Oficina Anticorrupción, señaló a su vez que "no deja de sorprender este personaje siniestro de Aníbal Fernández. Misógino, violento, nefasto. De lo peor de la política argentina". Los que no quisieron ni quieren dejar a sus hijos con vos fueron y son los bonaerenses y lo bien que han hecho �� Aníbal Fernández: "Antes de dejar a mis hijos con María Eugenia Vidal, se los dejo a Barreda" - 26/07/2019 - https://t.co/lFsjq009av https://t.co/ByB82M0yf3 — Laura Alonso �� (@lauritalonso) July 26, 2019