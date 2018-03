Dos semanas después que el presidente Mauricio Macri firmara el decreto 174/2018 que disolvió la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA, su ex titular Mario Cimadevilla acusó al ministro de Justicia, Germán Garavano, de encubrir "la causa AMIA por amiguismo" y presentó una denuncia penal contra el funcionario y otros integrantes de su cartera.

No es la primera vez que el dirigente radical planteó desacuerdos con la política impartida por Garavano, sin embargo esta vez fue un paso más allá y llevó la discusión a la Justicia, luego de que el mes pasado el ministro de Justicia ordenó no acusar a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, imputados y acusados por la fiscalía por desviar la investigación original del ataque a la mutual judía.

"El ministro Garavano fue el que pidió absolver a los fiscales de la causa AMIA", señaló Cimadevilla durante una entrevista en FM La Patriada. Y agregó: "Encubre la causa AMIA por amiguismo. Se investiga la responsabilidad penal que tuvieron quienes investigaron el atentado, por haber desviado o plantado pruebas. Busca entorpecer la causa".

Las declaraciones del ex senador radical fueron acompañadas por una denuncia penal contra el funcionario nacional y otros integrantes de su ministerio, entre ellos el secretario de Justicia Santiago Otamendi, y el ex jefe de gabinete del ministerio, Esteban Conte Grand, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y encubrimiento.

La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10, a cargo de Julián Ercolini.

Según Cimadevilla, "la intención de Garavano siempre fue tener el control absoluto de la querella de la Unidad Especial de Investigación". Y lo acusó de "entorpecer la causa" en la que "se investiga la responsabilidad penal que tuvieron quienes investigaron el atentado, por haber desviado o plantado pruebas".

Las denuncias del ex director de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA van en la misma línea de las críticas que realizaron tanto la dirigente de la Coalición Cívica Elisa Carrió como desde Memoria Activa contra Garavano por su cambio de estrategia en el juicio por el encubrimiento al atentado a la AMIA.