El senador nacional del oficialismo Federico Pinedo consideró hoy que es prioritario encontrar al ARA San Juan para posteriormente dedicarse al “análisis de responsabilidades” y señaló que el presidente Mauricio Macri “está enojado con la situación”.

El presidente provisional del Senado consideró que “hay que actuar profesionalmente en la búsqueda y ocuparse fundamentalmente de los familiares de los militares que están cumpliendo una misión en el sur”.

“Una vez que se encuentre la nave y veamos cual es la situación recién ahí empezar a ocuparse de la investigación y análisis de responsabilidades que le puedan caber a cualquier persona que haya participado u omitido participar en este tema”, añadió Pinedo en declaraciones a radio Rivadavia. El último jueves por la noche, el referente de Cambiemos en el Senado señaló en un canal de televisión que “el Presidente está enojado con la situación, obviamente” porque “siempre uno tiene un poco de impotencia con una situación como esta, donde no se sabía bien quÚ había pasado hasta hoy”.

Aludió así a la confirmación que hizo la Armada de manera oficial respecto de una explosión detectada por una organización internacional en el Atlántico Sur el día de la desaparición de la nave y en una zona coincidente con su rumbo. Por otra parte, Pinedo se refirió a la comunicación que la Armada mantuvo con familiares de los tripulantes del submarino desaparecido la semana pasada y la calificó de “profesional y deslindada de connotaciones políticas”.

“Hay protocolos de actividad militar y hay que ver si se cumplieron. Las naves en operaciones no están todo el tiempo comunicándose. Si no se cumplieron los protocolos quien no los haya cumplido tendrá que dar la explicaciones del caso”, indicó. Pinedo aseguró que el rol de las Fuerzas Armadas es el que establece la política de defensa estrechamente vinculada con las relaciones exteriores del país, y abogó por un debate profundo sobre las Fuerzas Armadas y la política de defensa. “El Gobierno tiene una concepción de qué es lo que deberían hacer las Fuerzas Armadas y sabe que las ha tomado en un estado calamitoso que no les permite cumplir su misión”, señaló.

El legislador evaluó que “hay que empezar a reconstruir la moral, que está muy dañada, y después reconstruir los medios, dando un debate con unas Fuerzas Ardas que están prácticamente en inactividad por falta de política”. Al respecto, indicó que el presupuesto de las Fuerzas Armadas ha sido muy bajo y que buena parte se dedica a personal, quedando muy pocos recursos para inversión o reequipamiento. “Durante la gestión del presidente Mauricio Macri, que heredó un país con un déficit enorme que implica restricciones presupuestarias para todas las áreas, ha habido un comienzo incipiente de reequipamiento de las Fuerzas Armadas”, indicó.

Por último Pinedo se refirió a la labor desempeñada por el ministro de Defensa Oscar Aguad y señaló: “Más allá de los aspectos técnicos la defensa tiene que ser conducida políticamente y el ministro Aguad tiene calificaciones para eso”. “Aguad decidió que la comunicación en un tema complejo como este tiene que hacerse de manera profesional y técnica, sin que otros temas desvíen la atención. Debe hacerse con respeto hacia los familiares porque no se sabe exactamente que paso”, agregó.