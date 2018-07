Una vez más, la búsqueda del submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes está en suspenso. En la reunión que ayer mantuvieron los familiares con el jefe de la Armada, José Luis Villán, a la que también se sumó por un breve lapso el ministro de Defensa, Oscar Aguad, consensuaron elegir una nueva empresa "sin un límite de presupuesto" para que se encargue de encontrar la embarcación, que desapareció el 15 de noviembre pasado. Hoy, a las 8, habrá otro encuentro entre ambas partes para cerrar el acuerdo.

La veintena de familiares que llegaron ayer a la sede de Defensa se sorprendieron por partida doble apenas la reunión comenzó. No estaba Aguad, que llegó casi al final del encuentro -que duró alrededor de una hora- y se retiró rápidamente por tener "otros compromisos", según contó a este diario Miguel Toconás, hermano de Mario, un cabo principal que se desempeñaba en el sector de armas submarinas en la nave. Tampoco el jefe de la Marina les acercó el nombre de la compañía que les había prometido el lunes último, luego de que desde el gobierno dieron de baja la preadjudicación de la empresa española Igeotest Geociencias y Exploraciones S.L.

"No era lo que esperábamos. Nos dijeron que iba a haber una respuesta y el ministro se desligó de todo lo que pasó", apuntó Toconás. "No vamos a levantar la protesta hasta que no tengamos un acuerdo firmado con el gobierno", agregó Daniel Polo, padre de Alejandro, cabo primero del submarino, en alusión al acampe que los familiares comenzaron la semana pasada en la Plaza de Mayo y que desde la administración porteña amenazaron con desalojar.

La propuesta del Ejecutivo es que los familiares propongan a la Armada algunas empresas para la búsquedan y una vez que lleguen a un consenso se realice "una contratación directa por especialidad" para comenzar la tarea entre agosto y septiembre. Algunas de las compañías que hoy los familiares acercarán serán la estadounidense Ocean Infinity o Sea Sistemas, dirigida por el venezolano Hugo Marino, a pesar de que en un primer momento fue desechada por Defensa.