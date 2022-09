ATE ratificó el paro de estatales en todo el país para este martes

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ratificó el paro que desarrollarán este martes en nación, provincias y municipios, el cual incluye movilizaciones en todo el país. La medida había sido definida por el consejo directivo de los estatales la semana pasada y fue confirmada, más allá de la convocatoria del fijada por Gobierno para este viernes por la revisión paritaria de la administración pública. "La misma por sí sola no resuelve el problema de los trabajadores y trabajadoras", dijo el adjunto nacional de ATE Rodolfo Aguiar.

El sindicalista le expresó a BAE Negocios que dicho encuentro no abarca la totalidad de los reclamos que plantearon en cada uno de los niveles gubernamentales. "La convocatoria es un avance y corresponde a un punto importante. Pero es mucho más amplio nuestro reclamo por todos los problemas que esta organización sindical debe atender con los gobernadores e intendentes", señaló.

No obstante Aguiar recordó que el análisis de la dinámica de los sueldos públicos, entre los trabajadores que tutela ATE "verifican que la mayoría del personal cobra salarios por debajo de la línea de la pobreza" y acotó que "persiste la falta de convenios colectivos para avanzar en las negociaciones entre las partes".

"No hubo precisiones sobre cuál será la propuesta que piensa ofrecer el Gobierno y ATE desde su conducción y afiliados sostiene que los salarios no pueden quedar debajo de la inflación y que además todos los trabajadores precarizados deben pasar a la planta permanente. "Esta medida de fuerza trasciende la paritaria central y cuestiona un modelo económico que no atiende las necesidades de los sectores populares", enfatizó.

Los ejes del paro nacional, que incluyen movilizaciones, se votaron exigiendo un aumento de emergencia, adelantar para este año los tramos de la paritaria y que están previstos para 2023 en rigor de dos cuotas de 10% cada una, pactar la paritaria por encima del incremento sostenido de precios y que el Gobierno cumpla con el pase a planta permanente de 30.000 empleados.

En cuanto a las movilizaciones decididas por ATE en todo el país, en la Ciudad de Buenos Aires la convocatoria se fijó para las 11 frente al Ministerio de Economía de la Nación.

Otra mirada

Mientras tanto desde la Unión de Personal Civil de la Nación ( UPCN) que lidera Andrés Rodríguez, estiman que en la mesa de revisión prevista para el viernes desde las 11, prosperarán las negociaciones que realizaron ante funcionarios gubernamentales para adelantar al menos uno de los dos tramos paritarios que deberían cobrarse en 2023. Fuentes de la Casa Rosada reiteraron a este diario que las gestiones se desarrollan y resta el visto bueno del ministerio de Economía para la definición.

En UPCN confían también que tendrá respuesta favorable su pedido para que el Gobierno otorgue un bono de fin de año, y que se fijará una nueva revisión paritaria para enero del año que viene.