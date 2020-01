Abierta la discusión salarial, los sindicatos plantean aumentos en torno al 30%

En el primer día hábil del nuevo año el presidente Alberto Fernández abrió la puerta de la discusión salarial 2020. Dos mensajes puntuales a sendas partes de la mesa paritaria y tripartita que integra también el Ejecutivo Nacional no dejan dudas. "Que no se abusen", dijo con remitente a empresarios y que "no hagan pedidos desmedidos" invitó a la dirigencia sindical. Política predominante sobre las variables económicas en plena crisis y paritarias "ad referendum" del incremento de sueldos para privados y públicos que se apresta a decretar la Casa Rosada. Mientras tanto un número ronda la percepción de un amplio abanico gremial: 30%. Como sindicato adelantado, Camioneros ya puso exigencia por 35%.

Aún los sindicatos industriales, avasallados en salarios de 2015 a 2019, aspiran a no acordar en baja respecto a una inflación estimada entre 40 y 45% para el corriente, o en el peor de los casos "perder por poco". El revisionismo corto obliga a considerar como dato inevitable que el último "bono, no bono" de la gestión Macri con $5.000 que muchos empleadores todavía abonan en cuotas, es postal de época vigente.

"Sería una primera tranquilidad que el Estado no gaste lo que no tiene. Pero para llegar a eso hay que hacer lo que estoy haciendo porque sino es imposible: inducir a la gente a que consuma", le realzó el Jefe de Estado a Radio10. Factores a considerar entonces en la expectativa siempre bajo el riesgo inflacionario, que el decreto del aumento, con relación directa a la baja salarial de octubre 2018 al mismo mes de 2019 (ver página 3), alivie en más a los que ganaron menos. Discusión sector por sector con asterisco a las pymes en terapia intensiva y el tercer eslabón en la pretensión sindical de "paritarias libres, sin piso y sin techo". Esa premisa a la que condimentó, días atrás, con el adjetivo de "peronista" el secretario general de La Fratenidad, Omar Matuano, resume el pensamiento de otros jefes gremiales, incluso distantes en cuanto a posición política del ferroviario, pero en coincidencia de que la perfomance Cambiemos será difícil de empeorar respecto a daños para los trabajadores.

Puente

Respecto al mapa de negociación salarial 2019 y la que se abrió en la víspera, el economista Sergio Chouza (Undav) relacionó paritarias e incremento por decreto bajo la figura de "un puente" no imposible de concretar. Consultado por este diario el especialista explicó que "los ingresos más bajos están promediando los $30.000 con lo cual si se definieran, por ejemplo $6.000 vía decreto, de carácter remunerativo y con aportes, representa un 20% de mejora. Arrancar con ese incremento es promisorio".

No obstante y desde la adhesión a las medidas anticrisis que está definiendo el Gobierno Chouza aconsejó no olvidar que se profundizó la inequidad para los sueldos de los trabajadores respecto a la distribución del ingreso. "Tomando del universo de acuerdos, el 5% más favorable y el 5% más bajo de los asalariados. La brecha se profundizó en los últimos dos años. Con lo cual las medidas de monto fijo pueden paliar un poco este escenario, al beneficiar a los sueldos más bajos". Por la misma línea de reflexión coincidieron incluso economistas que asesoran a organizaciones sindicales y referentes del movimiento obrero. El interrogante que se abre ahora es saber si el "puente" salarial no se transforma en un techo. "A veces la economía no es una ciencia exacta, salvo para los que sectores empresarios que nunca pierden", deslizó una fuente sindical.